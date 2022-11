Müll auf der Lenne ‒ und was eine Ölsperre damit zu tun hat

Von: Volker Griese

Vor einer Ölsperre auf der Lenne hat sich eine ganze Menge Müll angesammelt. © Volker Griese

An der Ölsperre im Bereich des Ütterlingser Bahnviaduktes lässt sich derzeit gut sehen, wieviel Müll die Lenne in Richtung Ruhrmündung transportiert. Doch was wird aus diesem Abfall? Und was hat die Ölsperre überhaupt damit zu tun?

Werdohl ‒ Ölsperren grenzen die Ausbreitung von Öl auf Wasseroberflächen ein. Eingesetzt werden sie größtenteils von Feuerwehren, THW und dem Katastrophenschutz. Aber auch für viele Bau- oder Renaturierungsprojekte sind Umweltschutzmaßnahmen wie der Einsatz von Ölsperren vorgeschrieben.

Auf der Lenne liegt etwas flussaufwärts des Ütterlingser Eisenbahnviaduktes seit gut einem Jahr eine Ölsperre. Sie ist eine Vorgabe der Wasserschutzbehörde, um mögliche Verunreinigungen im Zusammenhang mit dem Bau und Betrieb der Behelfsbrücke an der Schlacht aufzufangen.

Bei Bauarbeiten auf der Brückenbaustelle oder beim Befahren der nicht mit einer Entwässerungsanlage ausgestatteten Notbrücke könnten Öl oder Treibstoffe in die Lenne gelangen, die dann knapp zwei Kilometer flussabwärts von der Ölsperre wieder aufgefangen werden könnten.

Anstatt Öl sammelt sich dort aber seit Wochen jeglicher Müll, der vorher in der Lenne gelandet ist. Vor allem Plastikflasachen und Folien, aber auch Fußbälle und organische Abfälle wie Äste und Blätter, sammeln sich vor dem orangefarbenen Schwimmer. Normalerweise würde solcher Abfall einfach weitertreiben, doch in diesem Fall wird die Öl- zur Treibgutsperre.



Bisher habe sich die Baufirma, die die Behelfsbrücke errichtet habe, um die regelmäßige Müllbeseitigung gekümmert, sagte Andreas Berg vom Landesbetrieb Straßen.NRW auf Nachfrage. Die habe aber ihre Arbeit an der Brücke erledigt, weshalb der Müll wohl seit einigen Wochen nicht mehr beseitigt worden sei.

Der jetzt angeschwemmte Abfall solle nun kurzfristig beseitigt und die Ölsperre anschließend regelmäßig gereinigt werden. „Es ist die Vergabe einer turnusmäßigen Reinigung geplant“, sagte Berg. Denn die Öl- und Treibgutsperre auf der Lenne wird noch einige Zeit liegen bleiben müssen. Wohl im April 2023 soll mit dem Abbruch der alten Lennebrücke in Ütterlingsen begonnen werden. Die neue Brücke könnte im Sommer oder Herbst 2025 fertig werden. Und so lange muss auch mit Öl-Verunreinigungen auf der Lenne gerechnet werden.