Mucki-Bude in der Schule: Pumpen statt Büffeln

Mehr als ausgebucht

+ © chylka Erst ausmisten, dann renovieren: Wenn alles fertig ist, können sich die Schüler im Rauf-Raum neben der Mucki-Budi ordentlich auspowern. © chylka

Gegen Ende des vergangenen Jahres hat die Mucki-Bude – das neue Fitness-Studio in der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) – eröffnet.

Werdohl – Inzwischen läuft der Betrieb auf Hochtouren. Während eines Ortstermins informierten sich jetzt Reinhardt Haarmann, der bei der Stadt unter anderem für den Bereich Schule zuständig ist, Thorsten Hänel, Vorsitzender des AEG-Fördervereins, Pantelis Haritidis, Elektrik-Experte beim städtischen Bauhof, und Kim Gimmler, Auszubildende in der Bauhof-Elektro-Abteilung, über die Entwicklung dieses Angebots, das auch durch ihr Engagement überhaupt erst ermöglicht wurde.

So hat der Förderverein die Studio-Einrichtung mit 3000 Euro kräftig bezuschusst, die Verwaltung hat den Transport der digital vernetzten Fitness-Geräte aus dem ehemaligen Studio „Fit und Gesund by Fitness AG“ bezahlt, das Fitness-Trainer Axel Weber an der Bahnhofstraße betrieben hatte, und das Bauhof-Team hat sich um die komplette Elektro-Installation in der Gesamtschule gekümmert.

Und das ist noch nicht alles: Schulsozialarbeiter Tobias Chylka, er ist selbst Kraftsportler und hat die Trainings-Organisation im Schul-Studio übernommen, wird regelmäßig von den Mitarbeiterinnen der städtischen Jugendhilfe unterstützt – denn montags ist in der AEG-Mucki-Bude jeweils ein reiner Mädchentag.

+ Freuen sich über das gelungene Projekt: Schulleiter Sven Stocks, Reinhardt Haarmann, Kim Gimmler, Thorsten Hänel, Pantelis Haritidis und Tobias Chylka (v. l.). © witt

„Das Studio ist ein schönes Beispiel dafür, dass viele gemeinsam etwas Tolles auf die Beine gestellt haben“, bedankt sich Schulleiter Sven Stocks bei allen Beteiligten.

Inzwischen, so erzählt Tobias Chylka, sei das Studio für Schülerinnen und Schüler wochentags bis zu drei Mal geöffnet: in der ersten Stunde und den beiden großen Pausen. Wer trainieren möchte, muss mindestens die achte Klasse besuchen. „Der Großteil kommt aus der neunten und zehnten Klasse“, berichtet Chylka. Da es mehr Trainingswillige als Plätze gibt, hat Chylka ein rotierendes System ausgetüftelt.

Darüber hinaus wird die Mucki-Budi auch im Rahmen des Sportunterrichts in der Oberstufe genutzt; zunächst von der Jahrgangsstufe zehn, anschließend sind Zwölftklässler an der Reihe. Lehrer nutzen das Schul-Studio ebenfalls, auch Mitarbeitern der Stadt Werdohl steht die Mucki-Bude offen.

Gleich nebenan wird momentan fleißig gearbeitet: Schüler der zehnten Klassen, unterstützt von SV-Mitgliedern und anderen freiwilligen Helfern, gestalten den etwa 35 Quadratmeter großen Nebenraum neu und haben zunächst mit den Entrümpelungsarbeiten begonnen.

„Sie bringen bei der Neugestaltung ihre Ideen und Vorstellungen mit ein“, sagt Chylka. Geplant ist, dass sich die Jugendlichen dort demnächst ordentlich auspowern können: unter anderem soll der Raum mit Boxsäcken und Matten zum Raufen ausgestattet werden.