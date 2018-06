Arbeitskreis sieht Werdohl als Zeppelin-Stadt

+ © Volker Heyn Moritz-Adolf Trappe will mit der Zeppelin-Ausstellung spannende Geschichten erzählen, hier zeigt er einen Aluminiumtopf, in dem bis zuletzt in der Villa Berg gekocht wurde. © Volker Heyn

Werdohl - Was Alfred Colsman mit der VW-Currywurst und Marlene Dietrich mit dem Zeppelin zu tun hat, das lässt man sich am besten persönlich von Moritz-Adolf Trappe erzählen. Der in seine Heimatstadt zurückgekehrte Kunstwissenschaftler hat am Freitagbnachmittag in einer nur wenige Stunden geöffneten Ausstellung im Gewerbepark Eveking Lust auf Zeppelin gemacht.