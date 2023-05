„Alles Handarbeit“: Eis-Saison startet mit moderater Preiserhöhung

Die Kugel kostet jetzt 1,30 Euro im Eiscafé Valentino / Trends für Kids

+ © Hornemann Antonio Fratepietro lässt sich mit seinem Team immer was einfallen: Jeden Tag werden die insgesamt 22 Eissorten frisch produziert nach eigenen Rezepturen. „Bei uns gibt’s keine Mischungen aus der Tüte. Alles Handarbeit!“, betont der Mitinhaber des Eiscafés Valentino stolz. © Hornemann

Um zehn Cent musste Antonio Fratepietro den Preis für die Kugel Eis erhöhen. „Mehr kann und will ich den Kunden nicht zumuten, auch wenn das Kilo Zucker mittlerweile bei 1,40 Euro steht und die Milch auch nicht günstiger wird“, erklärt der Mitbetreiber des Eiscafés Valentino. Er und sein Team setzen auf Kreativität, um der Inflation entgegenzuwirken: Trendige Eiskreationen, die insbesondere kleine Gäste begeistern.

Werdohl – „Wir können und machen“, sagt Antonio Fratepietro nicht ohne Stolz. Kein Fertigpulver habe die Eisküche in der Freiheitstraße je gesehen. „Wir sind kein Industriebetrieb, sondern planen nach Bedarf und stellen auch so her“, berichtet der Gastronom für süße Sachen. „Wir haben unser Handwerk an verschiedenen Eismacherschulen gelernt, unter anderem in Berlin. Das schätzen unsere Kunden, die sich mit Beginn des schönen Wetters jetzt natürlich wieder vermehrt auf eine Leckerei einfinden. Dass wir schon wieder viele Familien begrüßen können, freut uns natürlich besonders!“

Es sind die Kinder-Kreationen, die dem Valentino-Team besonders viel Freude bereiten. Knallbuntes Paw Patrol-, Pokémon- oder Trolls-Eis erfreut das kleine Publikum, zumal es zur Portion Trolls auch noch ein kleines Spielzeug oben drauf gibt. Für die richtig heißen Tage wird in Kürze Kefir-Holunderbeere hergestellt. „Das ist leicht und erfrischend. Aber die großen Becher sind natürlich auch immer beliebt. Deshalb ist der Löwenanteil unserer täglichen Produktion Vanilleeis, denn das wird ja auch für Spaghettieis und Erdbeerbecher immer in großen Mengen benötigt“, erklärt Antonio Fratepietro. Schoko, Erdbeer, Nuss und Stracciatella machen die Top 5 dann voll. Insgesamt sind 22 Sorten im Angebot. Variiert wird vor allem bei den Fruchtsorten, „weil wir uns da auch nach dem täglichen Angebot an Obst richten“.

+ Alexander Zanchin (7) genießt ein Paw Patrol-Eis. Neue Trends unterstützen sein Papa Manuel (l.), Antonio Fratepietro (2.v.r.) und Giulia Traverso immer. © Hornemann, Ina

Basis aller kühler Schlemmerei ist übrigens Milch und nicht Sahne, wie man vermuten könnte. „Die macht nur einen ganz kleinen Teil aus, in Fruchteis überhaupt keinen. Die kommt eher oben drauf, wenn der Kunde das möchte“, schildert Antonio Fratepietro, dessen Familie aus dem italienischen Markhe stammt, aber nicht die Eisrezepturen. „Die sind alleine von uns.“

Einen warmen Kontrast zur kühlen Erfrischung hat das Team natürlich auch zur Hand: Waffeln und Crêpes und selbstverständlich auch Kaffee in allen Variationen runden das Angebot ab. „Wir freuen uns jetzt auf sonnige Tage, schöne Gespräche mit Kunden und eine tolle Saison!“