Zum mittlerweile 148. Mal: Silvestersänger in Werdohl

Mit einem Lied wird das Jahr 2019 musikalisch verabschiedet. So wird es am Silvestertag wieder an vielen Haustüren in oberen Versetal sein.

Werdohl – Zum mittlerweile 148. Mal werden die sogenannten Silvestersänger am Nachmittag und frühen Abend des 31. Dezember durch das obere Versetal ziehen, um den Menschen in mehr als 100 Haushalten zwischen Altenmühle und Fischersverse das alte Jahr ab- und das neue Jahr anzukündigen.

Dabei richtet sich die Hoffnung des Organisationsteams (Manfred Kehr, Friedhelm Anders, Eugen Brüchle und Heinz Bendick) darauf, dass sich diesmal mehr Sänger dazu entschließen, diese Tradition fortzuführen.

Zuletzt nämlich war die Beteiligung nicht gerade berauschend. Rund eineinhalb Dutzend Männer im Alter zwischen 20 und 80 Jahren hatten sich in zwei Gruppen auf den Weg gemacht, um an den Türen in Altenmühle, im Rotenhohl, in Bärenstein, in der Borbecke und in Fischersverse die Menschen mit ihrem Gesang zu erfreuen. So soll es auch noch lange weitergehen, „denn das gehört einfach mit zum oberen Versetal“, meint Manfred Kehr.

"Stimmprobe" um 15 Uhr

Treffpunkt am Silvester-Nachmittag ist um 15 Uhr im ehemaligen Schießraum der Versetaler Schützen in Bärenstein. Von dort geht es nach einer „Stimmprobe“ auf den Weg in die Ortsteile. Ende der Sängertour wird gegen 19.30 Uhr sein – ganz im Gegensatz zur früher üblichen Gepflogenheit, als die Tour sich durchaus auch bis ins neue Jahr hineinziehen konnte.

+ Organisieren das Silvestersingen 2019: (von links) Heinz Bendick, Manfred Kehr, Friedhelm Anders und Eugen Brüchle. © Kanbach

Das Repertoire der Sänger war, ist und bleibt auf ein Lied beschränkt. Der Text: „Das alte Jahr vergangen ist. Wir danken Dir, Herr Jesus Christ, dass Du in mancherlei Gefahr uns behütet hast in diesem Jahr. Guten Abend in diesem Haus. Wir wünschen Euch, Euch wünschen wir ein glückseliges neues Jahr. Prost Neujahr!“

Zug durch die Ortsteile hat einen Zweck

Natürlich hat der Zug durch die Ortsteile auch einen Zweck: Neben dem einen oder anderen kleinen, hochprozentigen Getränk oder einem Schnittchen, das den Sängern an der Haustür angeboten wird, werden Geldspenden für den ebenfalls traditionellen Wurstrummel gesammelt – vom „Heiermann“ möglichst aufwärts wäre der Wunsch der Organisatoren. Jeder gibt so viel er mag.

Stattfinden wird der Wurstrummel Anfang kommenden Jahres am 18. Januar ab 18 Uhr im Schützenheim in Altenmühle, wobei auf die Hoffnung gesetzt wird, dass dann alle Arbeiten im Saal erledigt sind. Wer sich im Vorfeld zu diesem gemütlichen Abend bei Manfred Kehr anmeldet, kann sich auf 35 Kilogramm Mettwurst sowie jeweils 20 Kilo Sauerkraut mit weißen Bohnen und Kartoffeln freuen.

Neuer Wurstlieferant

In diesem Zusammenhang wies Friedhelm Anders auf eine Änderung hin. Der bisherige Wurstlieferant hat aufgehört. Fortan wird Heiko Tank (Edeka) dafür sorgen, dass kein Gast bei der Verteilung der Mettwürstchen zu kurz kommt. Und wie in all den Jahren zuvor wird es auch beim bevorstehenden Wurstrummel eine Verlosung geben, bei der Preise zu gewinnen sind.

Wer neu bei den Silvestersängern mitmachen möchte, kann sich bei Manfred Kehr unter der Rufnummer 01 77 / 8 36 16 62 gerne melden.