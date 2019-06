Ab Mittag: Volles Programm beim Stadtfest

+ © Käfer Schlotis Bimmelbahn fährt auch heute wieder durch die Innenstadt. © Käfer

Werdohl - Volles Programm ab 12 Uhr in der City: Bis in die späten Abendstunden findet am Samstag, 1. Juni, in der Innenstadt und auf dem Brüninghaus-Platz das Werdohler Stadtfest statt.