Mitmachen beim Kinder- und Jugendkunstpreis

Werdohl - Noch gut vier Wochen (bis zum 13. Juni) ist Zeit, sich am städtischen Kinder- und Jugendkunstpreis zu beteiligen. Dieser Preis wird alle zwei Jahre von der Stadt Werdohl ausgeschrieben.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche, die in Werdohl wohnen oder eine Werdohler Schule beziehungsweise Kindertagesstätte besuchen. Das Thema für den Wettbewerb 2019 lautet „Begegnung“.

„Welche Technik zum Einsatz kommt (zum Beispiel Zeichnen, Malen, Drucken, Basteln) bleibt den Teilnehmern überlassen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es sollte lediglich darauf geachtet werden, dass die Werke eine maximale Größe von einem Quadratmeter nicht überschreiten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Jedes Kunstwerk sollte zudem einen Titel haben und zumindest mit zwei bis drei Sätzen kurz beschrieben sein. Teilnehmen können auch Gruppen oder ganze Schulklassen gemeinsam.

Fünf Alterskategorien

Bewertet werden die Arbeiten von einer Jury auch 2019 wieder in fünf Alterskategorien: Kindergartenkinder, Schüler der Jahrgangsstufen eins bis drei, Schüler der Jahrgangsstufen vier bis sechs, Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zehn, Schüler der Jahrgangsstufen elf bis 13.

„Natürlich sind auch Preise zu gewinnen, denn das Mitmachen soll sich lohnen“, teilt die Stadt weiterhin mit. Die Jury wird die Preisträger anhand der Originale ermitteln. Bei der Siegerehrung und zwei Wochen danach werden sämtliche eingereichten Kunstwerke ausgestellt.

Abgabe der Werke am 13. Juni

Am Donnerstag, 13. Juni, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr können die Kunstwerke im städtischen Gewerbehof, Neustadtstraße 27, abgegeben werden. Die Stadt Werdohl bittet zudem alle Teilnehmer, vor Abgabe der Originale im Gewerbehof digitale Fotos der Kunstwerke per E-Mail an Reinhild Wüllner-Leisen (r.wuellner-leisen@werdohl.de) oder an Yasemin Kalay (y.kalay@werdohl.de) zu senden.

Die Siegerehrung findet am Freitag, 28. Juni, ab 16 Uhr im Gewerbehof statt.