Mehr als nur Kompost: Hier liefert Vergärung Strom

Von: Christos Christogeros

29 Mitglieder des SGV Versetal besuchten jetzt das Kompostierwerk mit Biogasanlage Hellerfelder Höh bei Sundern. © SCHUMACHER

Weg von Kohle und Öl bei gleichzeitigem Verzicht auf Atomenergie: Um „grünen“ Strom zu produzieren, muss man nicht nur auf Windkraft und Sonnenenergie setzen. Biogas kann in Zukunft ebenso seinen Beitrag zur Stromerzeugung leisten, wie 29 Mitglieder des SGV Versetal jetzt beim Besuch des Kompostwerks mit Biogasanlage auf der Hellefelder Höhe bei Sundern erfuhren.

Werdohl –Wanderwart Wolfgang Patent hatte die interessante Betriebsbesichtigung organisiert. Der Geschäftsführer der Anlage selbst, Reimund Klute, erläuterte ausführlich, wie aus den angelieferten Bioabfällen in vielen ausgeklügelten Arbeitsschritten wertvoller Kompost und spezielle Gartenerden entstehen.

Durch die Vergärung von Biomasse wird Biogas erzeugt. Das Gas könne dann zur Strom- oder Wärmeerzeugung weiterverwendet werden. Während in landwirtschaftlichen Biogasanlagen meist tierische Exkremente und Energiepflanzen als Substrat eingesetzt werden, wird in nicht-landwirtschaftlichen Anlagen Material aus der Biotonne verwendet oder Abfallprodukte aus der Lebensmittelproduktion. Leider gebe es immer wieder Zeitgenossen, die auch anderen Müll in den Containern und Mülleimern entsorgen.

„Wir können so 1 100 Haushalte mit Strom versorgen“, erklärte Klute. Dieser würde überwiegend in den Stunden genutzt, in denen keine Sonnen- und Windenergie zur Verfügung steht.

Leider entsorgen manche Zeitgenossen nicht nur Biomüll in den dafür vorgesehenen Containern. So finden die Mitarbeiter des Kompostierwerks zum Beispiel auch immer wieder Metallschrott in den Containern. © Agentur

Über 20 Jahre gibt es das Kompostwerk Hellefelder Höhe schon. 20 000 Tonnen Bioabfälle aus Sundern, Meschede, Eslohe und Arnsberg werden dort jedes Jahr in wertvollen Kompost und Spezialerde umgewandelt. Im Jahr 2019 wurde das Werk um eine Feststoff-Vergärungsanlage erweitert.

Während des „Kalten Krieges“ wurde das heutige Kompostwerk als Treibstofflager durch die Belgier genutzt. Die damals gebauten Hallen wurden danach übernommen.

Nach diesen sehr informativen Einsichten durften Geselligkeit und Genuss beim SGV Versetal natürlich nicht zu kurz kommen und so bildete die Einkehr im Restaurant Willecke in Sundern einen gelungenen Abschluss.