Letzte Tag der Lebensmittel: Der erste Vorhang der WK-Geschichte ist gefallen

Letzter offizieller Öffnungstag des Rewe-Marktes

+ © Michael Koll Der allerletzte Rest an Käse und Wurst wurde am Samstag verkauft, die haltbaren Reste sollen am Dienstag und Mittwoch unter die Leute gebracht werden. Der erste Vorhang in der langen WK-Geschichte ist gefallen. © Michael Koll

Werdohl – Ein paar leere Kartons der Rewe-Eigenmarke „Ja“ stehen einsam und verlassen im Kühlregal an diesem Samstagnachmittag. Den Platz mit irgendwelchen Waren in der WK-Lebensmittelabteilung müssen sie sich nicht mehr teilen. Lebensmittel gibt es dort keine mehr. Der Laden sieht aus wie geplündert. Marodierende Unruhestifter sind allerdings nicht auszumachen. Nur wenige Kunden suchen die Gänge noch ab. Dieser Samstag ist der letzte offizielle Öffnungstag des Rewe-Marktes in der oberen WK-Etage.