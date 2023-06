Gratis oder vergünstigt: Deutschlandticket für Werdohler Schüler

Von: Volker Griese

Mit dem 49 Euro teuren Deutschlandticket ist man bundesweit mobil im Nah- und Regionalverkehr. Schülerinnen und Schüler von Werdohler Schulen erhalten es nach den Sommerferien sogar kostenlos beziehungswiese zu einem stark vergünstigten Preis. © Gollnow/dpa

Zum Ende der Ferien werden Schülerinnen und Schüler aus Werdohl das Deutschlandticket zum Discountpreis kaufen können. Wer Anspruch auf eine Schülermonatskarte hat, bekommt es sogar umsonst. Das hat der Werdohler Rat jetzt einstimmig entschieden.

Werdohl – Wer eine Schule in Trägerschaft der Stadt Werdohl besucht und Anspruch auf ein bezahltes Ticket hat, bekommt ab 1. August zunächst für das Schuljahr 2023/24 ein Deutschlandticket. Anspruchsberechtigt sind Grundschüler, die mehr als zwei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen; für die Sekundarstufe I beträgt die Entfernungsgrenze 3,5 Kilometer, in der Sekundarstufe II (Gymnasium) fünf Kilometer.

„Alle nicht anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler von Werdohler Schulen können auf Wunsch ein auf 29 Euro heruntersubventioniertes Deutschlandticket erhalten, das für reguläre Kunden 49 Euro im Monat kosten würde“, erklärte Reinhardt Haarmann, für Schulen zuständiger Abteilungsleiter im Rathaus. Einen entsprechenden Vertrag müsse die Stadt mit der Märkischen Verkehrsgesellchaft (MVG) allerdings noch schließen.

Ganz gleich, ob von der Stadt oder selbst bezahlt: Mit dem Deutschlandticket können die Schüler dann bundesweit alle Busse, Straßenbahnen, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse in der 2. Klasse nutzen.

Die Stadt spart kein Geld

Für die Stadt Werdohl ergibt sich aus dieser Regelung finanziell weder ein Vor- noch ein Nachteil. 674 Schülerinnen und Schüler seien derzeit anspruchsberechtigt, sagt Haarmann und rechnet vor, dass die Stadt für ihre Monatstickets nach bisheriger Regelung jährlich knapp 460.000 Euro aufwenden müsste. Das Deutschlandticket koste die Stadt nun monatlich 49 Euro, also aufs ganze Jahr gerechnet 396.312 Euro. Das gesparte Geld darf die Stadt allerdings nicht behalten, sondern muss es in eine Art Fonds einzahlen, aus dem die Mindereinnahmen der Verkehrsverbünde durch die Deutschlandtickets für Schüler ausgeglichen werden sollen.

1000 Schüler können profitieren

Für Werdohl könnte sich der Deal insgesamt dennoch lohnen. Auch das kann Haarmann vorrechnen: „Die Zahl der nicht anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler liegt bei etwa 1000. Würden diese alle den Zuschuss in Höhe von 20 Euro für das rabattierte Deutschlandticket in Anspruch nehmen, betrügen die Kosten für die Stadt Werdohl rund 240.000 Euro“, erklärt er. Rechnet man die Fondseinzahlung in Höhe von rund 62.000 Euro dagegen, ergibt sich Werdohl also ein mögliches Plus von fast 180.000 Euro im Jahr. Haarmann: „Die Stadt Werdohl als Schulträger leistet damit ohne eine weitere zusätzliche Belastung des Haushalts einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Mobilität ihrer Schülerinnen und Schüler.“

Die Stadt Werdohl ist übrigens nicht die einzige Kommune, die auf diese Idee gekommen ist. Auch der Märkische Kreis hat diese Regelung für seine Schulen getroffen, und auch andere Städte im Kreisgebiet haben sich für diese Regelung entschieden.