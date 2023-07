Bis zu 300 km/h schnell: Hochgeschwindigkeits-Verkehr soll sich verdreifachen

Von: Jona Wiechowski

Eine neue Studie spielt mit dem Gedanken, wo neue Hochgeschwindigkeitsstrecken in Europa entstehen könnten. Eine soll auch Hagen und Siegen verbinden – mit bis zu 300 Kilometern die Stunde. © Jörg Carstensen

Mit bis zu 300 km/h über mehr Schienen: Deutlich schneller könnte es in Zukunft mit dem Zug vorwärtsgehen. Die Deutsche Bahn macht sich jedenfalls Gedanken darüber, in den nächsten Jahrzehnten tausende Kilometer neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zu bauen

Werdohl – Das geht aus einer jetzt vorgestellten Studie zum „Metropolitan Network“ hervor, das die Anbindung von fast zwei Dritteln der Europäer bis 2050 an dieses neue Netz vorsieht. Konkret sind diese doch eher fantasievollen Pläne bei weitem noch nicht – auch mit Blick auf die heimische Region.

Mitveröffentlicht worden ist in der Studie, an der neben der Deutschen Bahn europäische Partnerbahnen mitgewirkt haben, eine Karte, auf der sich grob erahnen lässt, wo zukünftig neue Hochgeschwindigkeitsstrecken herführen könnten. Dabei handelt es sich allerdings vielmehr um eine lose Spielerei, als um einen genaueren Planungsansatz. Angesprochen auf die für die Lennetal-Region interessante nächste Anbindung Hagen-Siegen-Frankfurt, die man auf der Karte dem Verlauf der Autobahn 45 zuordnen könnte, antwortet die Pressestelle der Deutschen Bahn allgemein, ohne weitere Details zu nennen: Die Streckenverläufe hätten einen Studiencharakter und seien daher nicht final festgelegt oder mit einem Fahrplankonzept hinterlegt. Weiter heißt es: „Das ist auch nicht notwendig, denn für die Erreichbarkeit der EU-Ziele ist es nicht wichtig, dass die Strecken in genau dieser Konfiguration gebaut werden, sondern dass ein Hochgeschwindigkeitsnetz von vergleichbarer Größe entsteht, um möglichst viele Menschen an den Hochgeschwindigkeitsverkehr anzubinden.“

Ausgangspunkt ist der „Green Deal“

Grundlage für die Studie ist das Konzept „Metropolitan Network“, das grundsätzlich „die konkrete Streckenerweiterung für schnelle Personenzüge auf dem gesamten Kontinent und die Simulation der damit möglichen wachsenden Verkehrsleistung auf der umweltfreundlichen Schiene“ umfasst, wie es von der Deutschen Bahn heißt.

Ausgangspunkt für die kürzlich veröffentlichte Studie ist der „Green Deal“ der EU-Kommission. Der europäische Hochgeschwindigkeitsverkehr soll demnach danach mit einer geplanten Verdoppelung bis 2030 und einer Verdreifachung bis 2050 einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion im Transportsektor erbringen. „Die Spezialisten haben in der Studie analysiert, wie ein solches „Green Deal“-Netzwerk aussehen muss, um die EU-Ziele zu erreichen.“

Verdreifachung in Europa sei möglich

Michael Peterson, Vorstand Personenfernverkehr der Deutschen Bahn, erklärt in der Pressemitteilung, dass eine Verdreifachung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Europa möglich sei. Dies würde Millionen von Menschen auf dem Kontinent attraktive Verbindungen und kürzere Reisezeiten ermöglichen. Besonders die Bahnländer in Mittel- und Westeuropa sowie in Süd- und Osteuropa würden davon profitieren. Peterson: „Nach unseren Berechnungen und Simulationen ergeben sich attraktive Reisezeiten auf ganz neuen Achsen und über neue Verkehrsdrehkreuze auf der Schiene.“

In blau sind die bisherigen schnellen Strecken eingezeichnet, in gelb die neuen. GRAFIK: DEUTSCHE BAHN © Privat

Das „Metropolitan Network“ ist ein geplantes Bahnnetzwerk, das alle 230 Metropolregionen und großen Städte in Europa mindestens stündlich mit dem Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) verbinden soll. Etwa 60 Prozent der Europäer lebten demnach in diesen Metropolregionen und hätten somit direkten Zugang zum HGV, dann auch in Regionen, in denen bisher kein schneller Bahnverkehr existiert.

Ohne irgendwelche Kosten zu nennen, wird in den Zahlen überdeutlich: Günstig wird das nicht. Um den „Green Deal“ erfolgreich umzusetzen, seien jedenfalls „erhebliche zusätzliche Investitionen“ der EU und der Mitgliedsländer in den Netzausbau erforderlich.

Die beteiligten Eisenbahnen planen demnach im kommenden Herbst einen Austausch mit der Politik, da die derzeitigen Infrastrukturmaßnahmen, die in Planung oder im Bau sind, nicht ausreichen, um eine Verdoppelung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs bis 2030 zu erreichen.

21 000 Kilometer neue Schienen

Um das Vorhaben zu ermöglichen, müssten laut Studie europaweit insgesamt 21 000 Kilometer Schienennetz neu- und ausgebaut werden. Die für den HGV vorgesehenen Strecken würden sich von derzeit etwa 11 300 Kilometern auf knapp 32 000 Kilometer im Jahr 2050 nahezu verdreifachen. „Das Netz soll Geschwindigkeiten von 300 km/h ermöglichen“, heißt es.

Für Deutschland heißt das: „Würde der Streckenausbau einschließlich der bereits im Bau befindlichen und geplanten Trassen erfolgen, würde die Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur hierzulande auf gut 6000 Kilometer anwachsen“, heißt es. Gewinner wäre auch Polen, das sein Netz von heute 224 Kilometer um 2760 Kilometer mehr als verzehnfachen würde.