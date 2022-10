Mit 13 historischen Brücken-Ansichten durch das Jahr

Von: Volker Griese

Teilen

Den neuen Werdohl-Kalender mit historischen Brückenfotos stellten Peter Kölsche, Carsten Fromm und Heiner Burkhardt am Freitag vor. © Volker Griese

Brücken sind derzeit ein beherrschendes Thema in Werdohl und Umgebung: In Lüdenscheid wartet alles sehnsüchtig auf ein Ende des Dramas um die Rahmedetal-Brücke, und in Werdohl scheint sich nach der Fertigstellung der Behelfsbrücke über die Lenne endlich etwas in Sachen Neubau zu tun.

Werdohl ‒ Dabei waren Brücken an Lenne und Verse schon immer ein Thema, wie der neue Werdohler-Kalender deutlich macht, der in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein (HGV) entstanden ist. Auf den zwölf Monatsblättern und dem Titelblatt werden insgesamt 13 Brückenbauwerke über Lenne und Verse in historischen Schwarz-Weiß-Ansichten vorgestellt. Natürlich ist die Stadtbrücke dabei, allerdings in einer Ansicht vor dem Neubau, der 1953 begonnen wurde. Auch das Eisenbahnviadukt, für dessen Erhalt sich der HGV schon seit Jahren einsetzt, ist abgebildet: Etwa 1926 fuhr gerade eine Dampflok mit mehreren Güterwaggons und Personenwagen über die vier Bögen, als der Fotograf auf den Auslöser gedrückt hat.

Der Kalender enthält auch einige fotografische Perlen, beispielsweise die originale Schnapsbrücke mit dem Gastwirt Otto Spelsberg darauf, aufgenommen wohl um 1900. Sogar das vermutliche älteste in Werdohl entstandene Foto ist im Kalender enthalten. Es zeigt eine Brücke, die über die Lenne zum Rittergut Wintersohl führt, aufgenommen im Jahr 1861. Darauf zu sehen ist auch ein Zug auf der damals gerade erst eröffneten Ruhr-Sieg-Bahnstrecke.

„Es sind auf den Fotos eben nicht nur Brücken zu sehen, sondern auch ganz viel Geschichtliches darum herum“, sagt Peter Kölsche vom HGV, der bei der Auswahl der Motive mitgewirkt hat. Das gelte zum Beispiel für das Foto von der alten Dorfbrücke in Kleinhammer oder für das von der Husberger Brücke.

Erhältlich ist der Kalender, der in einer limitierten Auflage von 100 Stück gedruckt worden ist, für 14,95 Euro exklusiv im Blumen-Geschäft Fromm. Allerdings bietet Fromm ihn auch an seinem Stand auf dem Sauerländer Apfelfest am Sonntag, 16. Oktober, auf dem Hof Crone auf Dösseln an.