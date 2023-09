Missgeschick am Herd und Nachbarschaftsstreit führen zu Feuerwehr-Einsatz

Von: Maximilian Birke

Kokelnder Kunststoff rief die Wehr auf den Plan. © Birke

Neugierig drückten am Donnerstagvormittag die Kindergartenkinder in Eveking ihre Gesichter gegen den Zaun. Mehrere Feuerwehr-Fahrzeuge waren kurz zuvor die Kirchstraße hinaufgefahren. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte es laut Einsatzmeldung einen Brand gegeben.

Werdohl – An der Einsatzstelle ergab sich für die Feuerwehr zunächst ein undurchsichtiges Bild: Eine aufgebrachte Bewohnerin des Hauses nahm die Wehrleute in Empfang, im Treppenhaus war Brandgeruch wahrnehmbar.

Zu der Wohnung, aus der dieser Geruch kam, hatte der Mieter seiner besorgten Nachbarin den Zutritt verwehrt. Es kam zum Streit zwischen den beiden Bewohnern, weshalb die Feuerwehr einen Streifenwagen der Polizei nachforderte.

Als die Einsatzkräfte die Wohnung schließlich betreten konnten, stellte sich die Situation als harmlos heraus. Offenbar hatte der Mieter ein Elektrogerät auf seinen Herd gestellt, dann war er wohl versehentlich an einen der Drehschalter gekommen und hatte den Herd unbeabsichtigt eingeschaltet.

Kunststoffteile des Elektrogeräts – nach der Schilderung des Einsatzleiters Christian Wagner eine Art Grill – wurden heiß und schließlich tropfte etwas flüssiggewordener Kunststoff auf die Herdplatte. Dies hatte eine deutliche Rauchentwicklung und den markanten Geruch zur Folge. „Der Mieter hatte die Gefahr schon selbst beseitigt und das Kochfeld war sogar schon wieder gereinigt als wir in die Wohnung gingen“, so Wagner.

Aus seiner Sicht war das Verhalten beider Bewohner nachvollziehbar: „Der Mann hatte keinen Grund uns anzurufen, weil keine Gefahr bestand. Die Frau hat den Geruch im Treppenhaus wahrgenommen, konnte die Ursache dafür nicht feststellen und hat deshalb den Notruf gewählt“, so der Feuerwehrmann.

Dem Vernehmen an der Einsatzstelle nach besteht zwischen den beiden Mietern schon länger eine Art Nachbarschaftsstreit. Feuerwehr und Polizei beruhigten die Situation vorübergehend. Davon abgesehen beschränkte sich die Aufgabe der Wehrkräfte darauf, die Wohnung und das Treppenhaus zu lüften. Sachschaden oder Strafanzeigen infolge des Einsatzes gab es nicht.