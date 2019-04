Mann sticht am Werdohler Bahnhof auf Opfer ein - Not-Operation!

Werdohl - Dramatische Szenen am Bahnhof in Werdohl: Ein Mann hat auf zwei Opfer eingestochen. Eines von ihnen musste notoperiert werden.

Die Polizei erhielt am Mittwoch um 21.06 Uhr einen Notruf. Darin war von zwei verletzten Personen auf dem Werdohler Bahnhofsvorplatz die Rede. Die Polizisten trafen auf zwei Männer aus Altena (22) und Plettenberg (21). Beide wiesen Stichverletzungen auf.

Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Altenaer Opfer musste noch in der Nacht notoperiert werden. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Verletzten zunächst gegen 20.45 Uhr angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe eines Handys aufgefordert worden sein. Es entzündete sich ein Streit, in dessen Verlauf ein - so heißt es in der Erklärung - namentlich bekannter 24-jähriger Werdohler mit einem Messer auf beide Opfer einstach. Der Täter und sein noch unbekannter Begleiter flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt und ließen ihre Opfer blutend zurück.

Der 24-Jährige stellte sich am Donnerstagnachmittag auf der Polizeiwache Werdohl selbst. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen ist eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

