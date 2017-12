Messer-Angriff auf 55-jährigen Werdohler: Ermittler haben erste Spur

Werdohl - Im Fall des 55-jährigen Werdohlers, der am Samstagmorgen im Parkhaus an der Freiheitsstraße mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde, verfolgen die Ermittlungsbehörden eine erste Spur.

Eine entsprechende Meldung des WDR hat die Staatsanwaltschaft Hagen am späten Nachmittag bestätigt.

Der Mann war angegriffen worden, als er in sein Auto steigen wollte. Laut WDR schilderte die Staatsanwältin Details zum Hergang des Angriffs: Demnach stach der Täter den Werdohler in den Hals und verletzte ihn am Kehlkopf. Dann habe er Geld gefordert.

Als sich der 55-Jährige mit Reizgas gewehrt habe, habe ihn der Täter noch am Arm verletzt. Der Täter sei ohne Beute geflüchtet. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes.

Nähere Angaben konnten noch nicht gemacht werden.