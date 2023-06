Viele Verletzte: Rettungsdienst und Feuerwehr mit „Meisterleistung“

Von: Hartmut Damschen

Auch ein schwerer Verkehrsunfall wurde simuliert. © Damschen, Hartmut

Eine Verpuffung im alten, verrauchten Hallenbad Werdohl mit mehreren Verletzten und auch noch ein schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen nur 300 Meter weiter, ebenfalls mit mehreren Schwerverletzten. Dem Himmel sei Dank nicht real, aber ein sehr realistisches Szenario am Samstag bei der Großübung der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl und des Rettungsdienstes des Märkischen Kreises.

Werdohl – Beteiligt waren rund 130 Einsatzkräfte, 15 Fahrzeuge der Feuerwehr, neun Rettungswagen (RTW), Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), Fahrzeuge vom Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (ELW Orgl. RD) und des Leitenden Notarztes (LNA). Ein Dank geht an die Firma Menshen, die ihren Vorplatz als Bereitstellungsraum für Fahrzeuge und Menschen geräumt hatte. Durch die Führung des Lüdenscheider Wachabteilungsleiters Christof Niggemann lief dort alles in geregelten Bahnen ab.

Zwei Übungsschwerpunkte galt es gut zu bewältigen: Zum einen ist eine reibungslose Koordination aller eingebundenen Stellen die Basis für alle folgenden Schritte. Zum anderen wurde bei den beiden angenommenen Fällen die Auszubildenden des Rettungsdienstes durch die praktischen Übungen am lebenden Objekt realitätsnah geschult, besser als es bei „Trockenübungen“ im Schulungsraum möglich ist. Dazu Adrian Viteritti, Fachdienstleiter des Rettungsdienstes Märkischer Kreis: „Wir bieten den Auszubildenden des Rettungsdienstes MK ein realitätsnahes Einsatzszenario, das hoffentlich nie eintritt, aber jederzeit eintreffen kann. Gleichzeitig wird das Abarbeiten eines Großschadensereignisses trainiert und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren geschult. Wir legen großen Wert darauf, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit modernsten Gerätschaften auszustatten und regelmäßig zu schulen, damit die Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten.“ Die hervorragend geschminkten Unfallopfer machten es den Hilfskräften dabei nicht leicht. Hilferufe, Schmerzensschreie und Umherirren durch Schockeinwirkung sollten dem Nachwuchs im Rettungsdienst vor Augen führen, mit welchen Schwierigkeiten bei regulären Einsätzen zu rechnen ist.

Die Übung beinhaltete realistische Opferdarstellung. © Damschen, Hartmut

Alle Abläufe, jedes Detail wurde von Beobachtern während der Einsätze begutachtet und dokumentiert. Diese Dokumente bilden die Basis für die anschließend unabdingbare Manöverkritik. Alles kommt dabei auf den Prüfstand: Vom ersten Informieren der Einsatzleitstelle in Lüdenscheid, der Weiterleitung an die Werdohler Einsatzkräfte, der zeitlich abgestimmte fach- und sachgerechte Einsatz der Kräfte, auch unter Atemschutz, die Beruhigung und Versorgung der Geborgenen, das Aufziehen der ersten Spritze, der Ablauf des Löscheinsatzes und der Schutzes des angrenzenden Baumbestandes, der Einsatz von Spreiz- und Scherenwerkzeug zur Bergung der eingeklemmten Pkw-Insassen. Das sind nur ein paar Beispiele von vielen mehr. Zum Erkennen der Unfallsituation gehörte auch, dass in einem Fahrzeug nur ein Beifahrer saß. Ein Loch in der Windschutzscheibe ließ vermuten, dass der Fahrer herausgeschleudert wurde. Nach einer kurzen Suche wurde dieser auf einer Böschung gefunden, gerettet und erstversorgt.

Dem Betrachter der ganzen Szenerie wurde wieder bewusst gemacht, welche Logistik, welches Fachwissen und welche Aufopferung hinter und in „nur“ einer solchen Übung steckt. Da kümmern sich Helfer um Menschen, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Menschen in Not werden gerettet, erfahren Unterstützung und Trost und werden von ausgebildeten Sanitätern versorgt.

Opfer überall, doch sie wurden hervorragend versorgt. © Damschen

Einen besonderen Dank richteten Kreisbrandmeister Michael Kling, Heinz Ostermann als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst und sein Stellvertreter Jochen Reiffert (Fachberater Katastrophenschutz) an die Einsatzkräfte. Die drei hatten gemeinsam mit dem Rettungsdienst des Märkischen Kreises und der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl die Übung in monatelanger Vorbereitung bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Es war eine der größten Übungen, die bisher im Kreis abgehalten wurden. Alexander Bange, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Märkischen Kreis, sowie Hauptbrandmeister Lars Dittmann (Feuerwehr Werdohl) und Nils Kohlhage (Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Neuenrade) waren sich einig, dass die Übung ein voller Erfolg war. Einzig die Schnittstellen bei der Übergabe der Patienten zwischen Feuerwehr/Rettungsdienst waren nicht ohne Reibungsverlust, was aber als geringes Problem gilt.