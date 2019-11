Mehr Komfort in allen Abellio-Zügen: Das sind die Neuerungen für die Fahrgäste

Werdohl – Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember bietet Abellio allen Fahrgästen mehr Komfort in den Zügen auch auf den heimischen Strecken, nachdem die Fahrzeugflotte seit einigen Monaten modernisiert wird.

Das Bahnunternehmen spricht von den „Fünf-Sterne-Vorteilen“ für seine Kunden.

Auf die Fahrgäste wartet dann ab Mitte Dezember W-Lan in allen Abellio-Zügen, ein Entertainment-Portal für Unterhaltung an Bord, Steckdosen auch in der 2. Klasse sowie die Möglichkeit, beim Fahrkartenkauf kontaktlos zu bezahlen. „Das Highlight ist jedoch der eigens kreierte Wohlfühlzug“, teilt Abellio mit. Dieser Zug verfügt über ein buntes Familienabteil und eine besondere Innenraumgestaltung mit vielen grafischen Details. Eine auffällige Außengestaltung sowie ein neues Lichtambiente und eine neue Bestuhlung in der 1. und 2. Klasse sorgen für weiteren Komfort auf der Reise.

Fahrgäste können neue Vorteile bewerten

Und um schon vor dem Fahrplanwechsel im Dezember Lust auf die „Fünf-Sterne-Fahrten“ zu machen, sind alle Fahrgäste eingeladen, die neuen Vorteile der Fahrzeuge zu bewerten. „Sie sollen ihrem Stern einen Stern schenken“, heißt es in der Mitteilung. Unter allen Bewertungen werden VIP-Eintrittskarten für das Musical Starlight Express, inklusive Büfett und Autogrammstunde, verlost.

Im Rahmen von zwei Aktionstagen am 5. und 8. November sind Promoter auf ausgewählten Fahrten in den heimischen Zügen unterwegs. Sie verteilen kleine Küchlein (Cupcakes) an die Fahrgäste und machen sie auf die Neuerungen und die Bewertungsaktion aufmerksam.

"Toller Reisekomfort" für die Fahrgäste

„Wir freuen uns sehr auf die neuen Fünf-Sterne-Vorteile im Ruhr-Sieg-Netz. Mit der Modernisierung unserer Flotte und dem besonders schönen Wohlfühlzug haben wir einen tollen Reisekomfort für unsere Fahrgäste geschaffen“, sagt Julia Limia y Campos, Pressesprecherin von Abellio Rail NRW.