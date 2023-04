„Mehr als beim Gertrüdchen“: Vorfreude auf Frühjahrskirmes

Von: Volker Griese

Teilen

Es geht wieder rund auf dem Parkplatz an der Goethestraße. Vom 28. April bis 1. Mai findet im Herzen der Stadt die Frühjahrskrimes statt. Archi © Wiechowski

Meteorologisch und kalendarisch hat der Frühling schon längst begonnen, allerding lässt das Frühlingswetter noch ein wenig auf sich warten. Wann es wärmer wird, ist unsicher. Was dagegen sicher ist, ist der Termin der Werdohler Frühjahrskirmes. Schausteller, Schützen und Lenne-Leute sind bereit.

Werdohl – Nachdem der Termin der vom Werdohler Schützenverein mit dem Plettenberger Schaustellerbetrieb Langhoff veranstalteten Frühjahrskirmes über die Jahre zu immer wieder wechselnden Terminen stattgefunden hat, haben die Beteiligten nach der Corona-Pause nun wohl ein festes Datum gefunden. Bereits im vergangenen Jahr fand die Kirmes rund um den 1. Mai zusammen mit der Inbetriebnahme der Lennefontäne statt.

Weil beide Veranstaltungen davon profitierten, kommt es auch in diesem Jahr wieder zu diesem zeitlichen Aufeinandertreffen. Die Frühjahrskirmes wird am Freitag, 28. April, nachmitttags eröffnet und wird dann bis einschließlich Montag, 1. Mai, dauern.

Die Plettenberger Schausteller versprechen wieder ein familiengerechtes Angebot an Fahrgeschäften. „Jede Menge für Kinder“, werde dabei sein, kündigte Alexander Langhoff bereits an. Natürlich gehöre auch ein Autoscooter dazu. Und der Musik-Express, ein Rundfahrgeschäft mit schwingenden Gondeln, das für dezentes Kribbeln im Bauch sorgt, werde auch auf dem Platz stehen.

Rückblick: Frühlingskirmes 2019 in Werdohl

Das neue Riesenrad „Around the World“, das die Firma Langhoff von einem Schausteller in der Schweiz übernommen hat und das auf dem Neuenrader „Gertrüdchen“ seine Premiere feierte, wird dagegen in Werdohl (noch) nicht zum Einsatz kommen. Eben weil es gerade erst in Neuenrade gestanden habe, sei es für Werdohl nicht eingeplant, begründete Langhoff. „Für 2024 haben wir es aber für Werdohl im Plan“, vertröstet er Kirmesbesucher, die gerne hoch hinaus wollen, auf das nächste Jahr.

Apropos „Gertrüdchen“: Für die Langhoffs wie auch für viele andere Schausteller ist das Neuenrader Fest im März zwar jedes Jahr der Start in die Saison. Der Werdohler Frühjahrskirmes am Lenneufer misst Alexander Langhoff aber eine mindestens genauso große Bedeutung bei. „Das Gertrüdchen ist unser erster Terminn nach dem Winter, aber in Werdohl bieten wir viel mehr Fahrgeschäfte und Stände an“, sagt er zur Begründung. Auch ein breit gefächertes gastronomisches Angebot will Langhoff auf der FrühJahrskirmes anbieten.

Und dann sind da noch die Lenne-Leute: Die noch relativ junge Vereinigung von Werdohlern organisiert am 1. Mai zum zweiten Mal das kleine Fest rund um die Eröffnung der Lennefontäne an der Stadtbrücke, also gleich neben dem Kirmesgelände. Pünktlich um 11 Uhr soll am Maifeiertag der Schalter umgelegt werden, damit während der warmen Jahreszeit wieder Wasserfontänen in die Höhe schießen können. „Die Lenne-Leute werden aus diesem Anlass auch wieder einen Bierstand betreiben, und das nicht nur am 1. Mai, sondern während der gesamten Frühjahrskirmes“, kündigte Schausteller Alexander Langhoff an.