Arbeitsmarkt fast auf Niveau des Krisenjahres 2009

Mehr als 1100 Arbeitslose in Werdohl

+ © dpa Die Zahl der Arbeitslosen steigt in Werdohl auch im Juli weiter. Die Agentur für Arbeit meldet erstmals wieder mehr als 1100 Personen, die einen Job suchen. © dpa

Werdohl - Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind am Arbeitsmarkt immer stärker zu spüren. In Werdohl kletterte die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit langer Zeit wieder über die Grenze von 1100, zudem sind viele Menschen in Kurzarbeit und der Stellenmarkt kommt nur ganz langsam wieder in Schwung.