Matinee mit dem Trio Lennensis im Kleinen Kulturforum

Arnhild Keseberg (von links), Detlef Seidel und Inna Kogan spielen am Sonntag im Kleinen Kulturforum.

Werdohl - Den Kulturherbst im Kleinen Kulturforum Werdohl eröffnet am Sonntag, 16. September, das heimische Trio Lennensis, bestehend aus Arnhild Keseberg (Querflöte), Inna Kogan (Violine) und Detlef Seidel (Klavier).

Die Matinee beginnt um 11.30 Uhr. Dann erklingt in der ersten Etage des Kulturbahnhofs am Bahnhofsplatz nicht ganz so ernste Salonmusik. Neben klassischen Stücken werden die Musiker von der Lenne auch Melodien wie „Wir versaufen unsrer Oma ihr klein Häuschen“ und die „Moritat vom Mackie Messer“ spielen.

„Die Besucher können sich auf einen launigen und beschwingten Sonntagmittag mit schönen Melodien und engagierten Musikern freuen“, heißt es in der Ankündigung des Kulturvereins. In der Pause serviert das Team des Kulturforums Getränke und Knabbereien.

Das Trio Lennensis tritt übrigens seit 2016 immer mal wieder gemeinsam auf. Das erste Konzert gab das Trio Lennensis vor zwei Jahren in der Kreuzkirche in Werdohl.

Eintrittskarten für die sonntägliche Matinee gibt es im Vorverkauf zu den üblichen Geschäftszeiten bei Optik Jung, Freiheitstraße 13 in Werdohl, für 8 Euro, an der Tageskasse für 10 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen 5 Euro.