„Masterplanung 2040“: Werdohler sagen ihre Meinung

Sorge um die Innenstadt

+ © Griese Nach ihrer Meinung zur Stadtentwicklung haben Britta Buch und Vanessa Müller vom Planungsbüro Jung Stadtkonzepte sowie Werdohls Wirtschaftsförderer Andreas Haubrichs (von links) Passanten auf dem Wochenmarkt und im Bahnhofsviertel gefragt. © Griese

Werdohl – Mit einer Befragung von Passanten auf dem Wochenmarkt und im Bahnhofsviertel ist am Donnerstag die Arbeit an der „Masterplanung 2040“, dem Konzept für die Stadtentwicklung, in die nächste Phase gegangen.