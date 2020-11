Corona-Ausbruch im Altenpflegeheim: Fast die Hälfte der Bewohner positiv

Wichernhaus in Werdohl

+ © Perthes Im Wichernhaus in Werdohl am Rader Weg sind 31 der 67 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. © Perthes

In der Altenpflegeeinrichtung Wichernhaus in Werdohl gibt es einen massiven Corona-Ausbruch. Knapp die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner sowie ein Dutzend Mitarbeitende sind am Dienstag positiv getestet worden. Sieben Bewohner sind bereits ins Krankenhaus verlegt worden.