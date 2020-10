Maskenpflicht in der Innenstadt: Stadt vollzieht Kehrtwende

Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben gestern an verschiedenen Stellen in der Innenstadt Schilder angebracht, die auf die Maskenpflicht hinweisen.

Werdohl – Vier Tage nach Einführung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in Teilen der Innenstadt hat die Stadt nun doch noch Schilder aufgehängt, die auf diese Werdohler Besonderheit hinweisen.

Am Freitag hatte es seitens der Stadtverwaltung noch geheißen, es sei Aufgabe der Bevölkerung sich über Auflagen und Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu informieren. Nun die Kehrtwende.

Am Mittwochmorgen, kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub, hat Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel ihre Außendienstmitarbeiter mit dem Auftrag losgeschickt, Hinweisschilder aufzuhängen. Die Erfahrungen der ersten Tage hätten gelehrt, dass viele Menschen, die in der Innenstadt unterwegs seien, unsicher seien, in welchen Bereichen genau die Maskenpflicht gilt, erklärte Mentzel. Werdohl hatte neben Lüdenscheid, Iserlohn, Menden und Neuenrade für solche öffentlichen Außenbereiche ein Masken-Gebot eingeführt, in denen die Einhaltung eines Mindestabstands schwierig werden könnte.

Coronavirus in Werdohl: Weitere Kontrollen geplant

Auf Kontrollen, ob die Passanten auch tatsächlich ihrer Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase nachkommen, könne aber trotz der Hinweisschilder nicht verzichtet werden, teilte Mentzel auf Nachfrage mit. „Neben den Schildern erwartet die Landesregierung auch die Kontrolle der Einhaltung der Regelungen“, erläuterte sie. Bußgelder für Maskenverweigerer habe die Stadt allerdings noch nicht verhängt. „Bisher war das nicht notwendig“, sagte Mentzel.

