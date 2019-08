Zeppelin: Biografie eines gescheiterten Luftschiffs

+ © Wieschmann Susanna Kolbe hielt einen Vortrag zum Zeppelin-Unglück in Weilburg. Zahlreiche Gäste waren dazu ins Kleine Kulturforum gekommen. © Wieschmann

Werdohl - „Am Berg gestrandet“ hieß nicht nur das Referat der Marburger Ethnologin Susanna Kolbe, das am vergangenen Freitagabend zahlreiche Gäste in das Kleine Kulturforum im Bahnhof gelockt hat. Die Autorin hat hierzu, nämlich zum Absturz des Zeppelins mit der Bezeichnung LZ 5 an einem Berg in Weilburg in der Nähe von Fulda, ein Buch mit eben diesem Titel verfasst. Es erschien zum 100-jährigen Jahrestag dieses Ereignisses, das sich im Jahr 1909 ereignet hat.