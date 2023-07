„Man könnte so viel machen“: Friseurin betrübt über das Ausbluten der Innenstadt

Von: Volker Griese

Trotz vieler Schwierigkeiten ist Friseurmeisterin Maria Klöcker (3. von links) und ihrem Team von Magic Hair das Lachen nicht vergangen. Das Friseurgeschäft gibt es seit mittlerweile 20 Jahren. © Griese

Er ist in mancher Beziehung eine Erfolgsgeschichte, der Werdegang von Maria Klöcker und ihrem Friseurgeschäft Magic Hair an der Freiheitstraße. Am 30. Juni und damit eigentlich einen Tag zu früh feierte die 57-Jährige mit ihren sieben Mitarbeiterinnen und vielen Kundinnen und Kunden das 20-jährige Bestehen.

Werdohl – Maria Klöckers berufliche Karriere ist zunächst die Erfolgsgeschichte eines Gastarbeiterkindes. Sie sei neun Jahre alt gewesen, als sie mit ihrer Familie aus Portugal nach Werdohl gekommen sei, weil der Vater bei der damaligen Firma Brüninghaus Arbeit angenommen habe. Die kleine Maria fühlte sich aber bald wohl im fremden Land und bei den Leuten, die eine ganz andere Sprache sprachen. Heute bezeichnet sie sich als „gebürtige Werdohlerin“, obwohl das, genau genommen, ja nicht stimmt. Aber sie ist in der Stadt an Lenne und Verse groß geworden, hat dort die Schule besucht und eine Ausbildung zur Friseurin absolviert. Auch das verbindet.

Auch der Start in die Selbstständigkeit war für Maria Klöcker alles andere als gewöhnlich: Ihre damalige Chefin habe ihr Friseurgeschäft nicht weiterführen wollen, erinnert sie sich. Interesse, ihre Stelle einzunehmen, hatte Klöcker schon – aber sie hatte auch zwei Kinder, war bereits 37 Jahre alt und hatte noch keinen Meisterbrief. Dennoch entschied sie sich für den beruflichen Neustart. „Es hat alles irgendwie geklappt“, sagt sie heute. Das also ist die Erfolgsgeschichte einer berufstätigen Mutter, die mitten Leben noch einmal alles auf Null stellt.

Corona war „eine harte Zeit“

Am 1. Juli 2003, einem Dienstag, stand Maria Klöcker also erstmals als Chefin in ihrem eigenen Friseurgeschäft. Sie sollte viel erleben in den nächsten Jahren. Dazu gehörte 2015 der Umzug in die ehemaligen Geschäftsräume des Farben- und Tapetenhauses Röther, wo sie seitdem ihre Kundschaft empfängt. Dazu gehörte aber auch die Coronapandemie, an die sich die Friseurmeisterin noch mit Schrecken erinnert: „Das war eine harte Zeit, als wir überhaupt nicht öffnen durften“, denkt sie an den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 zurück.

Maria Klöcker hat aber auch das Ausbluten der Werdohler Innenstadt miterlebt, ein Prozess, der vielleicht immer noch nicht abgeschlossen ist. „Das tut mir richtig weh“, sagt sie und man spürt, dass sie das ernst meint, obwohl sie selbst schon seit einigen Jahren mit ihrer Familie in Neuenrade lebt. Werdohl, die Stadt ihrer Kindheit und Jugend, hat sie eben in ihr Herz geschlossen. „Man könnte so viel aus dieser Stadt machen“, glaubt sie. „So schön wie Werdohl liegt keine andere Stadt an der Lenne.“

Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich

Maria Klöcker hofft, dass die Initiativen zur Wiederbelebung der Innenstadt irgendwann Wirkung zeigen. Außerdem hofft sie auf die Lenne-Leute, einen Zusammenschluss junger Werdohler, die die Stadt beleben wollen. „Die Ideen, die die haben, gefallen mir“, sagt die 57-Jährige.

Auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre und Monate hat Maria Klöcker aber auch selbst schon reagiert. Zum Beispiel auf die Energiekostensteigerung und auf den Fachkräftemangel. „Ich habe die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich eingeführt“, sagt sie. Ihre sieben Mitarbeiterinnen, von denen Kerstin Baron und Elke Ruppin bereits vom ersten Tag an zum Team gehören, müssen nur noch von dienstags bis freitags arbeiten. Klöcker reagiert damit auf einen Trend. Denn ein umsatzstarker Tag wie früher, sagt sie, das sei der Samstag schon seit einiger Zeit nicht mehr.