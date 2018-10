Vandalismus mit der Dose: Mahnmal und Kunstwerke besprüht

+ © Griese Einer der Figuren der Schweinegruppe wurde mit Sprühfarbe ein orange-rotes Gesicht verpasst. © Griese

Werdohl - Unbekannte haben in der Innenstadt an mehreren Stellen Kunstwerke und ein Mahnmal mit Farbe besprüht. Farbe und die damit aufgesprühten Buchstaben lassen die Vermutung zu, dass an allen drei Stellen der oder dieselben Täter am Werk waren.