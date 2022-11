Neue Wege: Märkisches Orchester mit neuer Leitung

Von: Michael Koll

Das Märkische Zupforchester steht erstmals nach Corona wieder auf der Bühne. © koll

Das 100-jährige Bestehen wollten die Instrumentalisten des Märkischen Zupforchester eigentlich feiern – mit einem großen Auftritt in Herscheid. Doch das für März 2020 geplante Konzert fand aufgrund des ersten Corona-Lockdowns nicht statt. Mehr als zweieinhalb Jahre später kehrt das Orchester nun zurück – feiert am 2. Dezember praktisch eine Live-Premiere.

Werdohl/Neuenrade – An jenem Freitag werden die Musiker mit ihren Mandolinen und Gitarren mit einem ganz neu zusammengestellten, 45-minütigen Programm in der Stadtbücherei Werdohl konzertieren. Los geht es an dem Abend um 19 Uhr. Der Eintritt wird frei sein – in der Hoffnung, dass möglichst viele Zuschauer diese Rückkehr auf die sprichwörtliche Bühne begleiten.

Ebenfalls eine Rückkehr aus der unfreiwilligen Covid19-Pause wird dieser Abend für den Kulturverein „Werdohl heute“ sein. Deren 1. Vorsitzender Peter Kölsche hatte jüngst angekündigt, dass der Verein sich bei seiner Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 9. Februar, möglichweise auflösen werde (wir berichteten). Doch nun tritt der Kulturverein wieder einmal als Konzertorganisator in Erscheinung und holt das Zupforchester in die Bibliothek.

Zwar ist seit März 2020 der Vorsitzende des Orchesters, Peter Crummenerl, verstorben und hat auch die musikalische Leitung Kirsten Amrhein die sprichwörtlichen Segel gestrichen, doch das Märkische Zupforchester ist beinahe lebendiger denn je. Denn es gibt auch eine Reihe von positiven Neuigkeiten zu verkünden.

Die musikalische Leitung hat die engagierte Saily Schulte-Moredo übernommen. Sie geht mit ihren Zöglingen musikalisch frische Wege und kündigt für die Live-Premiere zudem an, dass die Musiker auch – passend zur Adventszeit – Gedichte in der Bücherei vortragen werden. Außerdem hat das Orchester in der Corona-Phase fünf neue und teils recht junge Musiker hinzugewonnen. „Mit ihnen konnten wir erst im Mai dieses Jahres die Proben wieder aufnehmen“, erklärt Schulte-Moredo. Insgesamt sind es 13 Instrumentalisten, die an jedem Dienstag von 19 bis 21 Uhr zu den Proben in der Ütterlingser Grundschule kommen. Und jeder, der noch dazu stoßen möchte, ist willkommen, einfach bei einem Probenabend vorbei zu schauen.

Gelegentlich tut dies derzeit auch Laura Huckestein: Die Kontrabassistin wird das Märkische Zupforchester nämlich bei seinem Konzert am 2. Dezember begleiten – ebenso wie tags darauf. Dann tritt das Ensemble nämlich in der Nachbarstadt Neuenrade auf – und zwar ab 17 Uhr in der Aula der Hönnequellschule. Das Programm wird jeweils eine Komposition von Georg Friedrich Händel ebenso umfassen wie ein Stück von Johann Georg Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus. Auch Weihnachtslieder von Konrad Wölki werden bei diesem Konzert zu Gehör kommen. Abgerundet wird der Auftritt von einigen Solo-Beiträgen der Orchester-Musiker.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der musikalischen Leiterin Saily Schulte-Moredo unter Tel. 01 71 / 4 85 60 31.