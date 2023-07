Zu Gast im Bürgerbus: Bundestagsabgeordnete nimmt Hausaufgaben mit

Von: Jona Wiechowski

Die heimische Bundestagabgeordnete Bettina Lugk (SPD, Mitte) begleitete zusammen mit Praktikantin Olivia Tomcyk Bürgerbusvereinsvorsitzenden Eint Meyer. © WIECHOWSKI

Im wahrsten Sinne des Wortes auf Sommertour hat sich die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk am Freitagvormittag begeben. Da begleitete sie den Bürgerbusvereins-Vorsitzenden Eint Meyer bei einer Tour durch die Stadt – und zeigte sich begeistert. „Es ist wirklich toll, was 20 Ehrenamtliche auf die Beine stellen“, freute sie sich, nahm aber auch eine Hausaufgabe mit nach Berlin.

Werdohl – Denn genau wie mit dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr, können auch alle mit dem 49-Euro-Ticket Bürgerbus fahren. Noch sei allerdings völlig unklar, wie der Bürgerbusverein an den Einnahmen beteiligt werde, so die Bundestagsabgeordnete. Das gelte es noch zu klären.

Im Bürgerbus hatte sie am Vormittag ab 9 Uhr zusammen mit Olivia Tomcyk aus Hemer platzgenommen, die momentan ein freiwilliges Praktikum bei der Politikerin absolviert. Beworben hatte sie sich erst für ein Schülerpraktikum im Januar. Problem: Zu der Zeit war Lugk keine zwei Wochen am Stück in ihrem Wahlkreis.

In den Stunden ihrer Mitfahrt kam die SPD-Frau mit den Fahrgästen ins Gespräch, die sich oftmals schon untereinander kannten und das Angebot regelmäßig nutzen. Eine Frau erzählte davon, dass sie sich kein Auto leisten und aufgrund einer Operation auch nicht etwa zum Friedhof laufen könne – weswegen sie den Bürgerbus gerne annehme. Andere, vor allem ältere Menschen nutzen den Bus, um einkaufen fahren zu können. Andere hoben hervor, dass die Fahrpreise mit 2,20 Euro die Fahrt – beziehungsweise 8 Euro für vier Fahrten für Erwachsene – relativ günstig seien, erst recht verglichen mit einem Taxi.

Ein großer Vorteil, der ebenfalls mehrfach genannt worden ist: Der Bürgerbus kommt auch dahin, wo die großen Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft aufgrund der engen Straßen in manchen Wohngebieten nicht hinkommen. „Der Bürgerbus ist eine gute Ergänzung zum Angebot der MVG“, so Bundestagsabgeordnete Lugk, die vor wenigen Monaten auch schon bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Werdohler Bürgerbusvereins zu Besuch war und dort Eint Meyer um die Mitfahrgelegenheit gebeten hatte.

Aktuell fahren 20 ehrenamtliche Fahrer den Bürgerbus, aufgeteilt auf 17 Männer und drei Frauen. „Der Stand in Werdohl ist gut“, berichtete Vorsitzender Meyer im Gespräch mit der Redaktion. Am meisten sei in der Regel am Donnerstag los im Bus, wenn sich viele Fahrgäste in die Innenstadt zum Wochenmarkt auf dem Brüninghaus-Platz fahren lassen.