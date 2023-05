Luftpumpe kommt nach Werdohl: Zwischenstopp der Stadtradler

Von: Christos Christogeros

Der Staffelstab – eine Luftpumpe – wurde am Dienstagmorgen an Werdohls Bürgermeister Andreas Späinghaus weitergereicht. © HESS/GREIN

Um die Aktion Stadtradeln weiter ins Rollen zu bringen, haben sich die Kommunen des Märkischen Kreises zusammengetan und mit Unterstützung des ADFC eine Staffeltour durch alle Kommunen organisiert.

Werdohl – Die dritte Etappe startete am Dienstagmorgen in Neuenrade und verlief über Werdohl in den Plettenberger Rathaus-innenhof. Als Staffelstab dient eine Luftpumpe, die mit dem Fahrrad durch den gesamten Märkischen Kreis gefahren werden soll.

Gegen 9 Uhr traf die Delegation aus Neuenrade in Werdohl ein und der Staffelstab wurde an Bürgermeister Andreas Späinghaus weitergereicht. Nach einem kurzen Aufenthalt setzten die Radler ihre Fahrt fort, die dann nach Plettenberg führte. Hier überreichte Werdohls Klimaschutzmanagerin Meike Heß den Staffelstab an Plettenbergs Bürgermeister Ulrich Schulte.

Die Tour führte weiter nach Plettenberg, wo Werdohls Klimaschutzmanagerin Meike Heß den Staffelstab an Plettenbergs Bürgermeister Ulrich Schulte weitergab. © HESS/GREIN

Nach einem kühlen Getränk und stärkenden Snacks ging es weiter: Neben Ulrich Schulte nahmen auch Stadtradeln-Botschafter Adrian Viteritti, Michael Darbow (als Vertreter des Sponsors Sparkasse MK) sowie Vertreter des ADFC an der Fahrt nach Herscheid teil. Dort nahm Bürgermeister Uwe Schmalenbach den Staffelstab in Empfang.