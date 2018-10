Lord Bishop im Alt Werdohl

+ © Heizfrosch Lord Bishop (links) kommt am kommenden Samstag, 27. Oktober, wieder ins Alt Werdohl. © Heizfrosch

Werdohl - Ein alter Bekannter ist am Samstag, 27. Oktober, zu Gast in der Musikkneipe Alt Werdohl an der Freiheitstraße. Musiker Lord Bishop gibt ein weiteres Konzert in Werdohl. Los geht es ab 20 Uhr.