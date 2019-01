Bewegtes Jahr für die Feuerwehr

+ © Jari Wieschmann Viele Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs 2 und der Löschgruppe Brüninghaus freuten sich am vergangenen Samstag über eine Beförderung, die Stadtbrandinspektor Kai Tebrün aussprach. © Jari Wieschmann

Werdohl – In einer gemeinsamen Jahresdienstbesprechnung haben der Löschzug Kleinhammer und die Löschgruppe Brüninghaus am vergangenen Samstag ihre Bilanz für das abgelaufene Jahr im Schulungsraum der Grundschule in Kleinhammer vorgestellt.