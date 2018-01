Lkw-Unfall auf der B229 zwischen Werdohl und Neuenrade

[Update 14.34 Uhr] Werdohl/Neuenrade - Auf der B229 im oberen Drittel der Serpentinen zwischen Werdohl und Neuenrade ist es am Donnerstagmittag zu einem Lkw-Alleinunfall gekommen, der für Verkehrsbehinderungen sorgt. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.

Nach ersten Informationen ist ein Lastwagen, der in Fahrtrichtung Neuenrade unterwegs war, in einer unübersichtlichen Kurve in die Leitplanke geraten.

Das Fahrzeug muss nun geborgen werden, diese Arbeiten dauern aktuell an.

Wir berichten weiter.