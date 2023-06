Lkw beschädigt Schranke: Probleme im Zugverkehr auf Ruhr-Sieg-Strecke

Von: Markus Wilczek, Georg Dickopf

Am Bahnübergang Brüninghausen zwischen Werdohl und Plettenberg wurde eine Schranke beschädigt. © Dickopf, Georg

Aktuell kommt es auf der Ruhr-Sieg-Strecke zu Problemen im Zugverkehr und Verspätungen, der Grund ist eine beschädigte Schrankenanlage zwischen Werdohl und Plettenberg.

Seit Dienstagmorgen kommt es auf der Ruhr-Sieg-Strecke zu massiven Problemen im Zugverkehr. Nachdem die Strecke teilweise komplett gesperrt war, rollen die Züge jetzt zumindest wieder. Allerdings kommt es nach wie vor zu Verspätungen. Der Grund: An der B236 zwischen Werdohl und Plettenberg hat ein Lastwagen in Brüninghausen eine Schrankenanlage beschädigt.

Am Vormittag vermeldete die Bahn auf der Seite zuginfo.nrw: „Ein Unfall an einem Bahnübergang zwischen Plettenberg und Altena (Westf.) schränkt den Zugverkehr ein. Die Strecke ist gesperrt. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab. Die Züge der Linie RE 34 und RB 91 aus Richtung Kreuztal kommend enden und beginnen in Plettenberg.

Die Züge der Linie RE 34 und RB 91 aus Richtung Hagen Hbf kommend enden und beginnen in Werdohl.“ Mittlerweile ist die Vollsperrung zwar aufgehoben, dennoch geht es auf dem Abschnitt zwischen Werdohl und Plettenberg weiterhin nur sehr langsam voran.

So fahren die Züge mit niedriger Geschwindigkeit an den Bahnübergang heran, hupen und überqueren dann die Bundesstraße. Mitarbeiter der Bahn sind vor Ort und regeln den Verkehr. Auch ein Techniker ist an der Unfallstelle eingetroffen und versucht die beschädigte Schrankenanlage zu reparieren. Wie lange diese dauern und die Einschränkungen im Bahnverkehr damit anhalten, ist aktuell völlig unklar.