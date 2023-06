Live-Ticker vom Vogelschießen: Das Versetal hat einen neuen Schützenkönig

Von: Stefanie Vieregge, Volker Griese

Teilen

Nach vier Jahren haben die Versetaler Schützen einen neuen König bekommen. Wer hat beim Schießen die Insignien heruntergeholt? Wer ist Vizekönig? Alle Entwicklungen im Live-Ticker zum Nachlesen.

Das Versetal hat einen neuen König! © Stefanie Vieregge

Werdohl ‒ Vier Jahre lang hat Bastian Häring den Versetaler Schützenverein als Kaiser regiert. Weil die Coronapandemie ein Schützenfest im Jahr 2021 noch nicht erlaubt hat, verlängerte sich seine Amtszeit um weitere zwei Jahre. An diesem Samstag aber war es so weit: Beim Vogelschießen wurde ein neuer Regent ermittelt.

Im Vorfeld ihres 61. Schützen- und Volksfestes haben die Versetaler Schützen das Vogelschießen der Jungschützen abgeschafft und das Erwachsenenschießen für alle Mitglieder ab 18 Jahren geöffnet. Es konnte also sein, dass ein sehr junger Schützenkönig die Nachfolge von Bastian Häring antritt. Über den Verlauf des Vogelschießens berichten wir hier im Ticker.

Ticker aktualisieren

16:10 Uhr: Das Versetal hat also ein neues Königspaar, das den Verein nun zwei Jahre lang regieren wird. Damit verabschieden wir uns aus diesem Live-Ticker. Das Schützenfest geht aber natürlich noch weiter. Um 20 Uhr wird das neue Königspaar feierlich inthronisiert, anschließend findet der Große Zapfenstreich statt. Und danach kann noch ordentlich gefeiert werden. Wir wünschen allen Schützen und ihren Gästen dabei viel Spaß!

16:08 Uhr: Der neue Schützenkönig ist frisch verheiratet: Vor gerade einmal drei Wochen hat er seiner Stephanie (23) das Ja-Wort gegeben. Und fünf Tage nach der Hochzeit ist er 30 Jahre alt geworden. Es scheint so, als ob er aus dem Feiern jetzt mehr nicht mehr herauskommt.

Das ist das neue Königspaar des Versetaler Schützenvereins: Marcel und Stephanie Merscheim. © Stefanie Vieregge

16:06 Uhr: Königin wird Marcel Merscheims Ehefrau Stephanie, die Erzieherin von Beruf ist.

15.51 Uhr: Marcel Merscheim ist der neue Versetaler Schützenkönig! Mit dem 437. Schuss hat er den letzten Rest des Vogels abgeschossen. Der neue Regent ist Tiefbauer von Beruf.

15.50 Uhr: Der Vogel ist unten, das Versetal hat einen neuen König!

15.15 Uhr: Spekulationen machen die Runde, wer der nächste König der Versetaler Schützen werden könnte. Angeblich soll es nur einen ernsthaften Bewerber geben. Fest steht dagegen, dass es keinen neuen Jungschützenkönig geben wird. Diesen Wettbewerb hat der Versetaler Schützenverein in diesem Jahr abgeschafft, weil das Interesse daran stark nachgelassen habe, wie es hieß.

15.12 Uhr: Die Sonne brennt über dem Schützenplatz in Altenmühle. Einige der Besucher haben sich in den Schatten zurückgezogen.

Einige Besucher haben sich in den Schatten zurückgezogen. © Stefanie Vieregge

15.01 Uhr: Die Schützen legen jetzt erst einmal eine Schießpause ein, ehe sich dann gleich die ernsthaften Bewerber um die Königskette wieder auf dem Schießstand einfinden werden.

14.58 Uhr: Jetzt hat es auch den linken Flügel erwischt, und wieder stand ein Schütze mit dem Namen Greitemann am Gewehr. Diesmal war es Lars Greitemann, der Bruder des Apfel-Schützen Patrick Greitemann. Er hat den 296. Schuss abgegeben.

14.40 Uhr: Mittlerweile haben sich die Schützen den linken Flügel vorgenommen. Sobald der gefallen ist, wird es auf‘s Ganze gehen, dann wird es ernst im Kampf um die Königswürde.

14:13 Uhr: Plötzlich fällt der rechte Flügel zu Boden! Jonas Blöink, der amtierende Jungschützenkönig, hat ihn mit dem 212. Schuss vom Rumpf getrennt.

13:46 Uhr: Der Vogel aus circa vier Zentimeter dickem Holz erweist sich als etwas halsstarrig. Der rechte Flügel hängt immer noch.

13:32 Uhr: Carsten Kehr hat auch einmal vorbeigeschaut und schwelgt in Erinnerungen an sein Königsjahr, als er jüngster König des Vereins gewesen sei. 1995/96 ist das gewesen. Auch schon wieder lange her!

13:16 Uhr: Die Schützen konzentrieren ihre Bemühungen jetzt zunächst auf den rechten Flügel. So wird der Vogel Stück für Stück auseinandergenommen.

12.53 Uhr: Den Apfel hat mit dem 54. Schuss Patrick Greitemann abgeschossen.

12.46 Uhr: Auch das Zepter des Vogels ist jetzt unten. Abgeschossen hat es mit dem 33. Schuss Franziska Schauerte.

Lars Schmidtke sicherte sich die Krone. © Stefanie Vieregge

12.39 Uhr: Lars Schmidtke sicherte sich mit dem 20. Schuss die Krone des Vogels. Er steht damit bereits als Vize-König fest und ist gleichzeitig raus dem Finale, kann also nicht mehr Schützenkönig werden.

12:33 Uhr: Auch Jürgen Kaempf, der 2. Sportleiter und gleichzeitig Schießmeister, legt auf den Vogel an.

Oberst Frank Herber gibt seinen Ehrenschuss ab. © Stefanie Vieregge

12:32 Uhr: Der Oberst hat geschossen: Frank Herber hat seinen Ehrenschuss auf den Vogel abgefeiert. Jetzt geht es also wirklich los!

12:29 Uhr: Die Schützen erhalten eine letzte Einweisung, bevor das Schießen starten kann.

Verabschiedung von Kaiser Bastian Häring. © Stefanie Vieregge

12.15 Uhr: Kaiser Bastian Häring und sein Hofstaat haben sich nach vierjähriger Amtszeit mittlerweile verabschiedet. Dabei wurde auch das eine oder andere Tränchen verdrückt.

12.12 Uhr: Der Vogel ist an seinem Platz. Jetzt kann es gleich losgehen mit dem Schießen.

Der Vogel hängt, jetzt kann es gleich losgehen. © Stefanie Vieregge

11.58 Uhr: Inzwischen sind es 20 Schützen, die sich beteiligen wollen. Geschossen wird mit Kleinkaliber-Gewehren, der Vogel hängt in einer Entfernung von 13 Metern.

11:45 Uhr: Noch eine Viertelstunde bis zum Beginn des Vogelschießens. Bis jetzt haben sich 16 Schützen angemeldet, die auf den Vogel feuern wollen. Noch ist der hölzerne Adler allerdings gar nicht an seinem Platz. Es ist also noch etwas Geduld gefragt.