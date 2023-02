Live-Sportwetten werden wieder legal: Das ist die Folge

Der Hauptausschuss der Stadt Werdohl hat mit der Abschaffung der Wettbürosteuer ein gesetzliches Erfordernis erfüllt und damit gleichzeitig einem Wettangebot die Türen geöffnet. Allerdings wartet die Stadt auch noch auf Steuerzahlungen aus der Vergangenheit.

Werdohl – Seit 2018 gab es in Werdohl eine Satzung zur Erhebung einer Wettbürosteuer, die der Stadt ermöglichte, Einnahmen aus sogenannten Live-Wetten in den Wettbüros vor Ort zu besteuern. Auf Grundlage der vom Wettkunden eingesetzten Geldbeträge mussten die Betreiber der Wettbüros drei Prozent Steuern an die Stadt abführen.

Keine doppelte Besteuerung zulässig

Im September vergangenen Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer allerdings für unzulässig erklärt (siehe Infobox unten), weil eine solche Steuer den bundesweit geltenden Rennwett- und Sportwettensteuern gleichartig ist. Damit werde die Steuer also gewissermaßen doppelt erhoben: einmal vom Bund und ein zweites Mal von der Kommune. „Ländern und Gemeinden ist es verwehrt, aus einer speziellen Steuerquelle zu schöpfen, die der Bund bereits einer besonderen Besteuerung unterzogen hat“, erklärte Werdohls Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel in einem Beratungspapier für den Hauptausschuss, warum nun also Werdohl seine Satzung über die Wettbürosteuer wieder einkassieren müsse.

Wird vielleicht heimlich gewettet?

Finanzielle Einbußen für die Stadt seien mit der Aufhebung der Satzung aber nicht verbunden, gab Mentzel den Ausschussmitgliedern zu verstehen. Die örtlichen Wettbüros unterlägen nämlich derzeit nicht der Besteuerung, da sie das Mitverfolgen der Wetten gar nicht nicht anböten. Das nahm WBG-Fraktionschef Thorsten Hänel allerdings einigermaßen verwundert zur Kenntnis: „Aber da hängen doch überall Fernseher“, bemerkte er und warf damit die Frage auf, ob in den verschiedenen einschlägigen Lokalen in der Stadt nicht doch vielleicht heimlich gewettet werde. Das allerdings verneinte Mentzel: „Unser Außendienst kontrolliert das regelmäßig.“ Die Fernsehgeräte dürften aber natürlich trotzdem in den Räumen hängen.

Alte Bescheide bleiben gültig

Hänel interessierte sich ebenso wie CDU-Fraktionschef Stefan Ohrmann dafür, ob das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts möglicherweise auch rückwirkenden Einfluss haben könnte. In ersten Jahr nach Einführung der kommunalen Wettbürosteuer habe die Stadt nämlich sehr wohl Steuerbescheide verschickt, weil stellenweise Live-Wetten angenommen worden seien, hatte die Ordnungsamtsleiterin mitgeteilt und noch ausstehende Steuerzahlungen mit etwa 10.000 Euro beziffert. „Rechtskräftige Bescheide werden durch das Urteil aber nicht hinfällig“, betonte Mentzel. Die Stadt werde sich also weiter bemühen, diese Beträge einzutreiben.

Der Hauptausschuss stimmte der Aufhebung der Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer schließlich einstimmig zu. Allerdings muss der Rat in seiner Sitzung am 27. Februar diesen Beschluss noch formell bestätigen.

Und wie geht es weiter, wenn die Stadt Werdohl die Wettbürosteuer demnächst auch ganz offiziell abgeschafft hat? Immerhin wäre damit die Annahme von Live-Sportwetten in den Werdohler Glücksspieltempeln wieder ganz legal. Für Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel ist ziemlich klar, was das zur Folge haben wird: „Nach der Aufhebung ist zu erwarten, dass das Verfolgen der Wetten am TV-Bildschirm in den Wettbüros wieder angeboten wird, da das dann keine Veranlagung zur Wettbürosteuer mehr nach sich zieht“, sagte sie.

Besteuerung durch Kommunen unzulässig Eine Wettbürosteuer ist eine besondere Form der Vergnügungsteuer, durch die Einrichtungen zur Annahme von Pferde- und anderen Sportwetten besteuert werden. Als erste Kommune in Deutschland hatte mit Wirkung vom 1. August die Stadt Hagen eine Wettbürosteuer eingeführt. Hauptzweck war, die Zahl der Wettbüros in der Innenstadt einzudämmen. Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) hat sich energisch gegen eine örtliche Wettbürosteuer gewandt und sie als verfassungswidrig bezeichnet. Nachdem die Stadt Dortmund dem Beispiel Hagens noch 2014 folgte, haben drei Wettbüros geklagt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat im September entschieden, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist.