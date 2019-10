Darum mögen Line Dancer nicht so gerne „fremde“ Musik

+ © Koll Etwa 100 Tänzer trafen sich am Samstagabend im Haus Werdohl. © Koll

Werdohl - „I beg your Pardon – I never promised you a Rose Garden“, singt Country Gabi auf der Bühne und spielt die Gitarre dazu. Der Klassiker von Lynn Anderson kommt augenscheinlich bestens an bei den Konzertbesuchern.