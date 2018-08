Lieferservice stark gefragt: Immer mehr WK-Kunden bestellen online oder per Telefon

Özlem Yurdaer kauft für ihre Kunden im WK-Warenhaus ein. Auch Waren, die es nicht in der Lebensmittelabteilung gibt, werden bestellt und geliefert. Der Service wird immer beliebter, hat Yurdaer festgestellt. Es gab sogar schon Anfragen aus Lüdenscheid.

Werdohl - „Wie viel Prozent soll denn die Kondensmilch haben?“, fragt Özlem Yurdaer. Sie drückt sich den Telefonhörer mit einer Schulter ans Ohr, tippt die Antwort ihres Gesprächspartners auf der Computer-Tastatur und blickt konzentriert auf den Bildschirm.

Özlem Yurdaer ist nicht nur für den Lebensmittel-Bereich im WK-Warenhaus verantwortlich – sie organisiert auch den Telefon- und Internet-Bestelldienst sowie den Lieferservice, den das Kaufhaus anbietet. Immer mehr Kunden nutzen diese Angebote, berichtet sie: „In den vergangenen zwei Jahren hat die Anzahl der Kunden extrem zugenommen.“ Inzwischen werden von Montag bis Freitag täglich Bestellungen ausgeliefert.

Vor allem Senioren nutzen Lieferservice

Vor allem Senioren sind von diesem Angebot begeistert. „Diejenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ganz besonders“, hat Yurdaer festgestellt. Einige Kunden kämen aus Neuenrade. Inzwischen habe es sogar Anfragen aus Lüdenscheid gegeben. „Aber das ist für eine regelmäßige Lieferung einfach zu weit entfernt“, stellt die WK-Mitarbeiterin fest.

Die Kunden können per E-Mail, Fax oder Telefon bestellen, wobei die dritte Variante besonders beliebt ist. „Wenn das Telefon kurz nach 8 Uhr klingelt, dann weiß ich genau, welche Kundin am Telefon ist“, erzählt Özlem Yurdaer lächelnd. Sie sagt: „Ein persönliches Wort gehört dann natürlich auch immer dazu.“ Die Chefin der Lebensmittelabteilung lässt sich genau erklären, was ihre Gesprächspartner gerade benötigen: Wird ein Markenartikel gewünscht; wie sieht es mit der Packungsgröße aus; und sollen die Bananen sehr reif oder noch ein bisschen grün sein?

+ Mario Köper und Georgios Tsiripidis packen die Getränkekisten in den Lieferwagen. Auch die Einkaufskisten kommen noch dazu. © Witt

Sind alle Bestellungen notiert, schnappt sich Özlem Yurdaer einen Einkaufswagen und eine Lieferkiste. Letztere füllt sie für ihre Kunden. Manchmal ist sie nicht nur in der Lebensmittelabteilung unterwegs. „Wenn jemand Spülmittel, Söckchen oder eine Zeitschrift benötigt, packe ich das natürlich auch dazu“, erklärt sie.

Bis 11 Uhr können die Kunden bestellen

Bis 11 Uhr können die Kunden bestellen, ab 12 Uhr wird die Ware ausgeliefert. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, dem Kunden werden für dieses Rundum-Servicepaket jeweils 6 Euro berechnet. „Sie zahlen bei der Übergabe der Waren. Unsere Mitarbeiter bringen die Lieferung natürlich bis ins Haus und helfen beim Auspacken“, sagt Özlem Yurdaer.

Für einen Euro wird die Kiste getragen

Getränkelieferungen werden zusätzlich mit einem Euro pro Kiste berechnet. Sie weiß aus Erfahrung: „Nicht nur Senioren sind froh, dass wir auch das anbieten. Wer schleppt schon gerne schwere Getränkekisten?“

Viele Senioren, die noch fit genug zum Einkaufen sind, kommen selbst ins WK-Warenhaus, suchen sich das Gewünschte aus – und lassen es sich später zum Preis von 3 Euro nach Hause liefern. Und für Kunden, die nicht nach Hause laufen können oder wollen, rufen die WK-Mitarbeiter ein Taxiunternehmen an. Und: Ein Aufzug und eine Rolltreppe stehen ebenfalls zur Verfügung.

Auch Tank bietet Taxi-Service an

Den Taxi-Service bietet auch Heiko Tank vom gleichnamigen Edeka-Markt. Auch eine Rolltreppe gibt es in dem großen Supermarkt an der Inselstraße, ein Aufzug steht ebenfalls zur Verfügung. „Und wir hören immer wieder, dass die breiten Gänge hier sehr gut bei den Kunden ankommen“, erklärt Heiko Tank. Auch ältere Menschen, die mit einem Rollator ins Geschäft kommen, hätten so bei ihrem Einkauf keine Probleme. „Sie haben genug Platz und ecken nicht ständig irgendwo an“, stellt der Werdohler Unternehmer fest.