Letzte Fahrt nach 20 Jahren: Bürgerbusverein verabschiedet Schmale

Werdohl - Seit der Gründung des Bürgerbusvereins Werdohl vor 20 Jahren war Rüdiger Schmale ehrenamtlich als Fahrer dabei. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Mittwoch wurde Schmale vom Vorsitzenden Eint Meyer und Bürgermeisterin Silvia Voßloh aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Schmale bekam von Voßloh die Ehrenurkunde der Stadt Werdohl und ein Präsent überreicht. Meyer bedankte sich im Namen des Bürgerbusvereins ebenfalls mit einem Geschenk.

Die gleiche Ehre zuteil wurde Bruno Schürmann, der nach elf Jahren als aktiver Fahrer verabschiedet wurde.

Damit verfügt der Werdohler Bürgerbusverein aktuell noch über 15 Fahrer, die über das Jahr hinweg rund 40 000 Kilometer zurücklegen. Seit einigen Tagen übrigens in einem neuen Bus – dem vierten Modell seit der Vereinsgründung. Die offizielle Übergabe des neuen Fahrzeugs soll in Kürze erfolgen. Der Bürgerbus bedient drei Linien und fährt auch vier Kindergärten an. An die jungen Fahrgäste werden am Nikolaustag am kommenden Mittwoch, 6. Dezember, wieder Stutenkerle verteilt.

Abseits der Fahrdienste veranstaltet der Verein für seine Mitglieder Kegelabende, Wanderungen und Tagesfahrten.

Geehrt mit einem Präsent wurden am Mittwoch auch die Fahrer, die 2017 einen runden oder halbrunden Geburtstag gefeiert haben. Dies waren: Dieter Cramer (60), Wilfried Arlt (70), Roger Elhaus (70), Andreas Riedel (70) und Bruno Schürmann (75).

Anschließend unterhielt der Männerchor Werdohl 1847/91 die Bürgerbus-Runde mit mehreren gesungenen Liedern.