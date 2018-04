Wir suchen Werdohls schönste Bäume

Werdohl - Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Städte und Forstämter begehen alljährlich am 25. April den deutschen Tag des Baumes. Zu diesem Anlass möchte der Süderländer Volksfreund markante, imposante, knorrige, alte, große, seltene oder einfach schöne Bäume aus Werdohl vorstellen.

Gerade jetzt zeigen sich viele Bäume besonders schön in ihrem Frühlingskleid mit frischgrünen Blättern oder leuchtenden Blüten. Das fordert geradezu dazu heraus, sie auf einem schönen Foto festzuhalten.

Deshalb der Aufruf an unsere Leser: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Lieblingsbaum oder von einem Baum, den Sie gerne in der Zeitung oder auf dieser Internetseite sehen möchten. Wenn möglich, schreiben Sie ein paar Zeilen dazu, beispielsweise, um welche Baumart es sich handelt oder warum Sie gerade diesen Baum ausgewählt haben.

Die Einsendungen sollten am besten per E-Mail erfolgen an: sv@mzv.net. Einsendeschluss ist Montag, 23. April, 12 Uhr. Eine Auswahl der Fotos werden wir dann am 25. April im Süderländer Volksfreund und auf dieser Internetseite veröffentlichen.