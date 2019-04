VHS Lennetal: Leiterin Funke geht nach fast 30 Jahren

Verabschiedung in den Ruhestand

+ © Witt Barbara Funke (Mitte) verlässt nach fast 30 Jahren die Volkshochschule Lennetal. Gestern hat sich Bürgermeisterin Silvia Voßloh verabschiedet. Holger Sellien wird neuer Leiter der Bildungseinrichtung. © Witt

Werdohl - „Sie haben die VHS geformt, ihre Ideen in all den Jahren eingebracht und hatten immer ein offenes Ohr für Mitarbeiter und Schüler.“ Mit diesen Worten würdigte Bürgermeisterin Silvia Voßloh das Engagement von Barbara Funke, die am 1. Mai nach fast 30 Jahren bei der Volkshochschule (VHS) Lennetal in den Ruhestand geht.