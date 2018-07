Ein Lennestrand für Werdohl

Im Bereich der Paul-Seuthe-Terrasse

+ © Spies Bereits ab Ende nächster Woche soll der Lennestrand fertiggestellt sein. Dann kann direkt am Flussufer im Sand entspannt werden. Die Arbeiten beginnen am Dienstag. © Spies

Werdohl - In direkter Innenstadtnähe entspannt am Strand liegen und dabei auf das fließende Wasser schauen, das wird bereits ab Ende nächster Woche in Werdohl möglich sein. Denn die Stadt bekommt einen Lennestrand.