Nach zehn Jahren: 213 Meter Radweg ausgeschrieben

So sieht es aktuell am Radweg entlang des Tunnelportals (im Bild ganz hinten zu sehen) an der Altenaer Straße aus. Rechts im Bild die Felssicherung, die erst Anfang des Jahres angebracht wurde. Ende des Jahres soll der recht holprige Weg als Teil der Lenneroute hergestellt werden, allerdings sind es nur die 213 Meter, die über das Tunnelportal führen.

Werdohl - Eine für manche unendlich erscheinende Geschichte dürfte Ende des Jahres einen guten Abschluss finden: Der Anfang 2009 und Ende 2012 abgerutschte und von Felsschlag getroffene Rad- und Fußweg am Tunnelportal der Altenaer Straße – heute heißt er Lenneroute – ist für Ende 2018 zur Aufarbeitung ausgeschrieben.

Begonnen hatte das Drama Anfang 2009, also vor fast zehn Jahren. Damals waren Gesteinsbrocken aus dem Hang oberhalb des Rad- und Fußweges an der Lenne gestürzt. In einer ersten Aktion hatte die Stadt ein Bergbauunternehmen gebeten, den Hang mit einfachen Mitteln zu sichern. Das gelang nicht, immer mehr loses Material wurde entdeckt. Es gab erste, teure Expertisen, dann fand die Stadt selbst eine günstige Lösung. Nach vielen Verhandlungen mit beteiligten Behörden und der Bahn akzeptierten alle Beteiligten diese Idee, die mit 60 000 Euro zu Buche schlug.

Verhandlungen und Mittelfreigaben dauerten sehr lange, erst im Laufe des Jahres 2011 wurde der Weg im unteren Bereich aus der Gefahrenzone heraus Richtung Lenne verschwenkt, um hier aufwändige Felssanierung einzusparen. Fertig waren die Arbeiten im August 2011. Der direkte Weg für Radfahrer und Fußgänger von Ütterlingsen in die Stadt war damals zwei Jahre lang voll gesperrt.



Weg war zwei Jahre voll gesperrt

Ein gutes Jahr blieb alles in Ordnung, dann fielen im Dezember 2012 erneut Steine auf den Radweg hinter dem Tunnelportal in Richtung Kletterfelsen. Eine ganze Spalte war aus dem Hang herausgerutscht, die Steine und Brocken lagen direkt auf dem Weg. Mit bloßem Auge waren weitere Risse deutlich zu erkennen, Hempel sagte damals: „Der Felsabbruch ist durch den Frost-Tau-Wechsel der vergangenen Tage entstanden.“ Wasser war in die Felsritzen eingedrungen, gefroren, hatte sich ausgedehnt und die Risse aufgesprengt. Beim Abschmelzen des Wassers entlud sich die Spannung aus dem Fels und er brach.



21 Arbeitstage vorgesehen



Die nötigen Felssicherungsmaßnahmen wurden sehr teuer, bei der Stadt überlegte man sich, wie die Kosten im Rahmen gehalten werden können. So entstand der Plan, den Rad- und Fußweg in das Konzept der Lenneroute einzubinden. Damit wurde zumindest ein Teil der Kosten förderfähig, weil der Radweg damit ein Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes ist. Das ging natürlich alles überhaupt nicht schnell, derweil wurden die heruntergefallenen Steine beiseite geräumt und der Weg auf eigene Gefahr weiter genutzt. Erst im Frühjahr 2018 sicherte ein Unternehmen im Auftrag der Stadt den Fels am Weg, die Strecke ist erst seit ein paar Monaten offiziell wieder zu befahren und zu begehen



Mit der Ausschreibung für die endgültige Herrichtung von genau 213 Meter vor und hinter dem Tunnelportal als Lenneroute gibt es für dieses kurze Stück eine zunächst endgültige Lösung. Die Arbeiten sollen spätestens im November begonnen werden. Die Stadt hat die Arbeiten ausgeschrieben. Unter anderem müssen dazu acht Bäume gefällt und sechs Wurzeln gerodet werden. Erdarbeiten gehören dazu, 70 Betonwinkelsteine sollen eingebaut, 175 Meter Stahl-Holzgeländer aufgestellt und 200 Meter Leerrohr verlegt werden. Der eigentliche Weg soll aus Asphalttragschicht und Beton gebaut werden. 21 Arbeitstage sind vorgesehen. Die Ausschreibung endet am 5. September.