Lennepromenade: Treppe schwebt an ihren neuen Platz

Werdohl - Mit der Aufwertung der Lennepromenade geht es voran: Die neue Treppe, die die Stadtbrücke mit der Lennepromenade verbindet, ist jetzt an ihrem Platz.

Mit Hilfe eines 45-Tonnen-Krans haben die Mitarbeiter der Werdohler Bauschlosserei Jahn das 3,5 Tonnen schwere Stahlgebilde gestern Vormittag zentimetergenau auf die bereits vorbereiteten Betonfundamente am Lenneufer sowie seitlich an die Kante der Stadtbrücke bugsiert.

Die Treppe ist nicht für diesen Zweck angefertigt worden: Nach der Sperrung des Fußweges zwischen der Plettenberger Straße und der Neuenrader Straße wird sie dort nicht mehr benötigt. In der Bauschlosserei Jahn an der Gildestraße ist die Treppe dann zunächst um etwa 2,50 Meter gekürzt und mit einem neuen Handlauf versehen worden, damit sie die Voraussetzungen für den Einsatz an der Lennepromenade auch tatsächlich erfüllt. Zudem mussten Stützen angefertigt und montiert werden, denn die Treppe wird nicht fest mit der Stadtbrücke verbunden, da diese durch den Fahrzeugverkehr in Schwingungen versetzt wird.

Arbeiten dauern bis zum Monatsende

Noch können die Fußgänger die Verbindung vom Lenneufer zur Innenstadt allerdings nicht nutzen. „Wir müssen zunächst noch das Geländer der Stadtbrücke an der Stelle herausschneiden, wo die Treppe angesetzt ist“, erklärte Holger Jahn. Bis zum Monatsende, so erklärte der Inhaber der Bauschlosserei, soll das aber erledigt sein.

Damit die Stahltreppe mit Hilfe des Krans an ihren Platz verfrachtet werden konnte, musste der Trog am Vormittag für den Verkehr gesperrt werden. Aus Sicherheitsgründen durften Fußgänger die Lennepromenade nicht nutzen.