Lennepegel steigt, aber keine akute Hochwassergefahr

+ © Griese Zuletzt stieg der Pegel der Lenne zwar deutlich an, bis der Goetheparkplatz gesperrt werden muss, hier eine Aufnahme aus Dezember 2015, fehlen allerdings noch einige Zentimeter. © Griese

Werdohl - Was in den Höhenlagen des Märkischen Kreises als Schnee vom Himmel rieselt, fällt in Werdohl seit Dienstag größtenteils als Regen. Das hat Auswirkungen auf den Wasserstand der Lenne, der im Laufe der Nacht zu Donnerstag deutlich gestiegen ist.