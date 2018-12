Lenne-Radweg: Lückenschluss erneut Thema im Werdohler Rat

+ © Dickopf Der Radweg an der Lenneroute zwischen Plettenberg und Werdohl soll unterhalb des Straßenniveaus verlaufen. © Dickopf

Werdohl - Schmaler im Gesicht, aber unverändert engagiert zeigte sich nach überstandener Krankheit SPD-Ratsherr Jürgen Henke am Montag in der letzten Sitzung des Rates in diesem Jahr. Mehrere Anfragen zu seinem Lieblingsthema Radweg hatte er schriftlich vorbereitet.