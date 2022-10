Leipziger Steuer-Urteil lässt die Stadt Werdohl kalt

Von: Volker Griese

Keines der Wettbüros in Werdohl ist wettbürosteuerpflichtig. © Heyn, Volker

Für die Wettbüros ist es nach einem langen Klageweg ein Gewinn, für Städte und Kommunen ein empfindlicher Verlust: Die kommunale Wettbürosteuer ist nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig unzulässig. Die Stadt Werdohl allerdings sieht die Angelegenheit gelassen.

Werdohl ‒ Rückblick auf das Jahr 2014: Als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen führt die Stadt Hagen eine Wettbürosteuer ein. Grund dafür ist die wachsende Zahl von Wettbüros in der Innenstadt, die laut einer damaligen Pressemitteilung des Landes NRW das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigen und in ihrem Umfeld die Ansiedlung von Geschäften behindern. Mit der Steuer soll das Glücksspiel bekämpft und die Spielsucht eingedämmt werden. „Bei einer örtlichen Aufwandsteuer müssen die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Nachdem Hagen nachgebessert hat, ist das bei der Wettbürosteuer der Fall“, sagt der damalige NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD).

Noch im selben Jahr zieht die Stadt Dortmund nach, wogegen prompt drei Wettbüros klagen. Hauptargument: Seit 2012 werden Sportwetten bereits auf Bundesebene nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz besteuert. Bemessungsgrundlage ist hier jedoch der Umsatz, die kommunale Wettbürosteuer richtet sich nach der Fläche der Wettbüros – jedenfalls bis zu einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2017. Danach ist die Besteuerung nach der Fläche unzulässig, es wird als Grundlage der Wetteinsatz vorgeschlagen.

Aufgrund dieses Urteils musste auch die Stadt Werdohl ihre bereits 2016 eingeführte Wettbürosteuer-Satzung ändern. Das vollzog der Hauptausschuss im Februar 2018, mit dem gleichlautenden Ratsbeschluss zwei Wochen später wurde die neue Satzung rechtskräftig. Jetzt erklärte das Bundesverwaltungsgericht aber die Erhebung einer Wettbürosteuer durch die Kommunen generell für unzulässig.

Wie viel Geld die Wettbürosteuer seit ihrer Einführung 2016 überhaupt in die städtische Kasse gespült hat, hat die Stadt nie öffentlich gemacht. Es gebe nur einen einzigen wettbürosteuerpflichtigen Betrieb in Werdohl, eine öffentliche Auskunft über dessen Steuerlast verletze das Steuergeheimnis, sagte der damals zuständige Fachbereichsleiter Bodo Schmidt im Februar 2018 auf eine entsprechende Nachfrage des WBG-Ratsherrn Thorsten Hänel. Somit lässt sich nur vermuten, dass die Wettbürosteuer die finanzielle Situation der Stadt Werdohl nicht wesentlich verbessert hat.

Diese Annahme wird durch eine Auskunft von Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel untermauert. „Da die hiesigen Wettbüros nicht das Mitverfolgen der Wetten anbieten, fällt dort auch keine Wettbürosteuer an“, erklärte sie vor wenigen Tagen auf die Nachfrage, welche Auswirkungen das Leipziger Urteil auf die Stadtfinanzen habe. Dass Werdohl die Satzung über die Wettbürosteuer nun aufhebt, ist aber noch keineswegs sicher. Der Städte- und Gemeindebund NRW habe eine Stellungnahme angekündigt, die wolle die Stadtverwaltung erst noch abwarten, sagte Mentzel.