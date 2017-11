Lehrermangel ist auch in Werdohl ein Thema: Einschränkungen für Grundschüler

+ © dpa Der reguläre Unterricht in den Werdohler Grundschulen leidet zwar generell noch nicht unter dem Lerhrermangel, doch die Schüler müssen bereits mit Einschränkungen leben: In Fördergruppen gibt es mehr Schüler, AG-Angebote werden gestrichen. © dpa

Werdohl - Der Märkische Kreis ist eine der Regionen in Nordrhein-Westfalen, in der zuletzt viele ausgeschriebene Grundschullehrer-Stellen nicht besetzt werden konnten. Nach einer Auswertung des WDR, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, waren bis Anfang November rund 64 Prozent der ausgeschriebenen Stellen nicht besetzt. Auch an den Werdohler Grundschulen fehlen Lehrkräfte.