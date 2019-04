Leerstehende Kirche in Werdohl: Käufer dringend gesucht

500 qm Wohnfläche, 2200 qm Grundstück

+ © Griese Die Kreuzkirche auf der Königsburg bietet ein Werdohler Makler jetzt im Auftrag der Kirchengemeinde zum Kauf an. © Griese

Werdohl - Am 30. Dezember 2018 hat die Evangelische Kirchengemeinde Werdohl den letzten Gottesdienst in der Kreuzkirche gefeiert. Seitdem steht das Gotteshaus auf der Königsburg leer und ist entwidmet. Doch was wird aus dem Gebäude?