Zauberhafte Schlangenshow

Werdohl - Ein echtes kleines Abenteuer konnten Kinder und Erwachsene am Freitagnachmittag auf dem Brüninghaus-Platz erleben: Professor Abraxo führte seine Zaubershow mit lebenden Schlangen auf.

Die Reptilien spielten zwar nur in einem Teil der etwa 30-minütigen Show eine Rolle. Aber auch die übrigen Vorführungen des Künstlers waren alles andere als langweilig: Seine Versuche, eine Flasche oder einen Löffel verschwinden zu lassen, ein Seil in zwei gleich lange Teile zu zerschneiden oder die Gedanken eines Zuschauers zu lesen, scheiterten zwar mehr oder weniger – jedoch nicht kläglich, sondern auf charmant-erfolgreiche Weise, sodass die Zuschauer am Ende doch mit offenen Mündern zu ergründen versuchten, was sie gerade erlebt hatte.

Bei allen Zaubertricks brachte Professor Abraxo nämlich ein geheimnisvolles Schlangenelixier zum Einsatz. Als mit dessen Hilfe am Ende aus einem Seil eine weiße Schlange geworden war, hatte die Show ihren Höhepunkt erreicht. Zum Schluss durften alle Kinder die lebenden Schlangen wahlweise streicheln oder sich um den Hals legen lassen.