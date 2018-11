Lastwagen schiebt Auto auf Bus: Stau auf der B 236

+ © Heyn Die Fahrerin dieses Kleinwagens wurde von einem Lkw auf den vor ihr haltenden Linienbus geschoben. © Heyn

Werdohl - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 236 in Höhe des Toyota-Autohauses in Ütterlingsen ist eine Fahrerin leicht verletzt worden.